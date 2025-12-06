PSG / Rennes – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Rennes dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Pour renouer avec le succès, Luis Enrique devrait aligner une équipe compétitive contre les Rennais.

Battu sur la pelouse de Monaco la semaine dernière (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée. Les Parisiens voudront renouer avec le succès devant leur public afin de, pourquoi pas, reprendre la place de leader, qui appartient à Lens depuis une semaine. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Lucas Chevalier, pas totalement remis de sa cheville après la grosse semelle de Lamine Camara, non sanctionné d’un carton rouge, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué, de retour à l’entraînement collectif jeudi mais trop court pour affronter son ancienne équipe, ni Lucas Beraldo.

Barcola ou Lee à droite ?

Avec l’absence de Lucas Chevalier, Luis Enrique devrait confier les buts du PSG à Matvey Safonov. En ce qui concerne la défense, L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, c’est le quatuor Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Hernandez, qui sera choisi par le coach du PSG, alors que pour le quotidien francilien, le capitaine du PSG sera remplacé par Illia Zabarnyi. Au milieu, ils ne sont toujours pas d’accord. Pour L’Equipe, Vitinha sera associé à Joao Neves et Fabian Ruiz alors que pour Le Parisien, Senny Mayulu serait associé aux deux internationaux portugais. En attaque, les deux quotidiens s’accordent sur deux joueurs. Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Khvicha Kvaratskhelia à gauche. Pour le dernier spot, L’Equipe place Kang-in Lee alors que Le Parisien choisit Bradley Barcola.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha (cap.), Mayulu – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

Le XI probable de Rennes : Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier (cap.), Cissé, Al-Tamari – Lepaul, Embolo

équipes probables PSG / Rennes (L’Equipe)

équipes probables PSG / Rennes (Le Parisien)








