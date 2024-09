PSG / Rennes – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit Rennes en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra de nouveau remanier son équipe, lui qui doit faire face à six absents.

Une semaine après son match nul contre le Stade de Reims (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – de Rennes pour le compte de la sixième journée. Les Parisiens voudront renouer avec le succès afin de conserver la tête du championnat, lui qui la partage avec Marseille et Monaco, mais également préparer au mieux son déplacement sur la pelouse d’Arsenal dans quatre jours. Pour cette rencontre contre les Bretons, Luis Enrique devra faire sans les habituels absents, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, mais il devra également se passer de Vitinha et Désiré Doué, touchés contre les Rémois, alors qu’une incertitude plane autour de Nuno Mendes, lui qui a raté l’entraînement d’hier en raison d’un syndrome viral.

Lee ou Barcola dans le couloir gauche ?

Absent des deux derniers matches du PSG en raison d’une gêne à la cuisse droite, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans les cages contre Rennes ce soir. Pour Le Parisien et L’Equipe, le coach espagnol devrait aligner une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, le trio Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Joao Neves devrait être aligné. Enfin, les deux quotidiens ne sont pas d’accord sur qui accompagnera Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé en attaque. Pour le quotidien francilien, ce sera Bradley Barcola alors que pour le quotidien sportif, ce sera Lee Kang-in. L’Equipe qui place même Randal Kolo Muani dans le couloir droit et Ousmane Dembélé en faux numéro 9.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz, Neves – Kolo Muani, Dembélé, Lee

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Ruiz, Neves – Kolo Muani, Dembélé, Lee Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma (g.) – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Beraldo – Ruiz, Zaïre-Emery, Neves – Dembélé, Kolo Muani, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma (g.) – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Beraldo – Ruiz, Zaïre-Emery, Neves – Dembélé, Kolo Muani, Barcola Le XI probable de Rennes : Mandanda (c) – Ostigard, Wooh, Seidou – Assignon (ou Hateboer), Matusiwa, Santamaria, Truffert – Blas, Gouiri, Gronbaek (ou Kalimuendo)

équipes probables PSG / Rennes (L’Equipe)