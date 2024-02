PSG / Rennes : les notes des Parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG a arraché le match nul dans les dernières secondes de la partie contre Rennes (1-1). Les Parisiens n’ont pas particulièrement brillé sur la pelouse du Parc des Princes.

Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Rennes hier après-midi. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe proche d’être son équipe type à l’exception de Lucas Beraldo qui prenait la place de Marquinhos et d’un Warren Zaïre-Emery qui commençait sur le banc. Dans cette rencontre où le PSG est tombé sur un bloc bas, le club de la capitale a eu du mal à se montrer dangereux. Mené, il a dû attendre la toute fin de match pour égaliser grâce à un penalty obtenu et transformé par Gonçalo Ramos. Dans l’Equipe et Le Parisien, C’est Lucas Beraldo qui a obtenu la meilleure note. Dans le quotidien francilien, il a été crédité d’un 5,5. « Il est décidément plus à l’aise dans l’axe qu’à gauche. Auteur de plusieurs interventions en couverture ou à l’impact, il n’a jamais fui le duel avec Kalimuendo. On a l’impression qu’il peut quand même fermer plus tôt devant Gouiri (0-1, 33e). Pour le reste, il n’a pas à rougir. » Pour le quotidien sportif, c’est un 6. « De nouveau titulaire – sa 8e titularisation toutes compétitions confondues depuis son arrivée -, le Brésilien a géré avec beaucoup d’intelligence et d’assurance la mobilité de Kalimuendo. Attentif dans la profondeur, le défenseur a été, de très loin, le défenseur le plus fiable. Il a tenté d’écoper comme il pouvait sur les transitions rennaises en seconde période. Bémol, sur le but breton, il manque de dureté et sur l’action qui amène à la frappe de Bourigeaud, il est dépassé (69e). On sent qu’il a des ressources techniques dans la première relance (décalage pour Dembélé, 63e). »

Dembélé, seul élément offensif au rendez-vous

Les deux quotidiens ont aussi apprécié la rencontre d’Ousmane Dembélé, qui obtient un 5,5 dans le Parisien et un 6 dans l’Equipe. « Il a encore été l’un des seuls éléments capables de déséquilibrer le bloc adverse (90 ballons touchés), mais il a trop de déchet pour peser sur la rencontre (5 duels remportés sur 14). Il n’a mis à contribution Mandanda qu’à une seule reprise (59e). » Au rayon des déceptions, Danilo Pereira qui a obtenu un 3 dans l’Equipe et un 3,5 dans Le Parisien. Le quotidien sportif indique : « Si dominant ces dernières semaines, le Portugais est apparu méconnaissable ce dimanche. Fébrile dans ses interventions, souvent à contretemps, il est éliminé beaucoup trop facilement par Gouiri sur l’action du but. De nouveau pris par l’Algérien sur la grosse situation suivante. Un tout petit peu plus rassurant en seconde période. » De nouveau titulaire, Bradley Barcola n’a pas pesé comme il le faisait ces dernières semaines. Il a été crédité d’un 3 dans l’Equipe et Le Parisien. « Impliqué défensivement sur chaque repli, l’espoir tricolore a eu plus de mal à s’illustrer sur le plan offensif en ne provoquant aucune situation franche« , analyse le quotidien francilien. Enfin, les deux parutions ne sont pas d’accord sur le match de Kylian Mbappé. Le Parisien lui inflige un 3 alors que l’Equipe lui accorde un 5.