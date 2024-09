PSG / Rennes : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG a livré une prestation solide face au Stade Rennais (3-1) en Ligue 1. Et plusieurs joueurs ont affiché un excellent niveau sur la pelouse du Parc des Princes.

Avant de penser à son affiche de Ligue des champions face à Arsenal, le PSG devait se relancer en Ligue 1. Après un résultat nul contre le Stade de Reims (1-1) la semaine passée, les Rouge & Bleu voulaient renouer avec le succès pour préparer au mieux leur déplacement à Londres et aussi mettre la pression sur leurs concurrents au classement. Et mission accomplie pour Luis Enrique et ses joueurs. Malgré un effectif décimé, les Parisiens ont livré une très belle prestation face aux Rennais avec un succès sur le score de 3-1. Et un homme a marqué cette rencontre de son empreinte : Bradley Barcola.

À lire aussi : PSG / Stade Rennais – Les notes des joueurs parisiens

Barcola MVP, J.Neves patron de l’entrejeu, Lee en maîtrise, Beraldo en difficulté

En difficulté depuis le retour de la trêve internationale, l’ailier parisien a livré un match de haut vol avec un doublé. Et sans surprise, le joueur de 22 ans est élu homme du match dans le quotidien L’Equipe (8/10) : « De l’inquiétude ? Quelle inquiétude ? En manque de sensations techniques depuis trois matches, le Parisien a été d’une éblouissante efficacité. Sur sa spéciale – enroulé du droit -, il régale. Son premier but (30e) est un bijou. C’est ce même geste qui amène le but de Kang-in Lee (58e). Il avait retrouvé tout son sens du dribble et aurait pu nourrir son bilan par deux passes décisives (Hakimi 19e, Ruiz 61e). Il se ‘contente’ finalement d’un doublé en convertissant un centre d’Hakimi (68e). Avec six buts, il a déjà plus marqué que sur l’intégralité de la saison dernière. » Autre grosse performance, celle de João Neves. Le Portugais a été un véritable patron dans l’entrejeu, souligne L’E : « Ce gamin (20 ans) est un bijou. Son activité, ses inspirations, son sens du déplacement : tout respire le foot. Placé dans ce poste de sentinelle, le Portugais (110 ballons touchés) a donné de la vie au jeu. Il y a bien eu deux ou trois pertes de balle sous pression en première mi-temps et une activité déclinante sur la dernière demi-heure mais globalement, ce fut un régal. Un travail de récupération efficient par ailleurs. Il est tellement précieux dans le domaine aérien (deux têtes contrées sur corner, 13e, 36e). »

Autre joueur qui s’est montré en évidence, Lee Kang-In. Dans un rôle de faux numéro 9, le Sud-Coréen a impressionné par sa justesse technique et ses orientations de jeu. Il reçoit la note de 8/10 dans Le Parisien. « Avec une grande liberté, il a décroché, s’est baladé, a fait souffrir Wooh qui n’a jamais su lui passer devant et offert de bons ballons. Une bonne remise pour Dembélé qui s’ouvrait le but (6e), puis une ouverture délicieuse pour le Français (18e) avant une passe en retrait pour Ruiz (44e). Récompensé d’un but dont il est à l’origine (2-0, 58e). Une vraie option potentielle sur le front de l’attaque face à Arsenal, mardi. » En revanche, deux joueurs ont été en difficulté dans cette rencontre : Lucas Beraldo et Fabian Ruiz. Le Brésilien a souffert dans cette position de latéral gauche : « Sur ce côté gauche qu’il ne semble guère apprécier, les Bretons ont trouvé quelques failles, via Blas. Malgré ces manquements, Beraldo a remporté sept de ses 10 duels, dont les deux tiers dans les airs. Il concède un pénalty pour une main évitable », souligne le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 4.5/10.