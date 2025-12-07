PSG / Rennes – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG a livré son meilleur match de Ligue 1 pour venir à bout du Stade rennais (5-0) au terme d’une performance aboutie et avec un Khvicha Kvaratskhelia en grande forme.

Le PSG a parfaitement réagi. Après leur non-match sur la pelouse de l’AS Monaco (défaite 1-0) la semaine passée, les joueurs de Luis Enrique ont donné la meilleure réponse possible ce samedi soir au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu ont offert un festival à leur public en s’imposant largement face au Stade Rennais (5-0), pourtant sur une excellente forme avant son déplacement à Paris.

Kvaratskhelia XXL, Safonov marque des points, Zaïre-Emery solide

Et ce succès a été marqué par la performance de haut vol de Khvicha Kvaratskhelia. Sur courant alternatif depuis le début de saison, l’international géorgien tient son match référence en Ligue 1 avec son doublé. Sans surprise, il reçoit la meilleure note du match (8/10) dans L’Equipe et Le Parisien. « Des différences balles au pied, de la générosité dans les courses, le tout agrémenté d’un doublé : le Géorgien a proposé la meilleure version de lui-même. Ses provocations ont tourmenté le duo Frankowski – Aït-Boudlal dans des proportions considérables », salue L’E. Son compère en attaque, Bradley Barcola, a aussi retrouvé des jambes et récolte la note de 7/10. « Aligné à droite, il est monté en régime au fil du match. Avec un gros volume de courses, des bons appels, des décalages intéressants et de vraies différences. Son activité aurait mérité d’être couronnée d’un but mais il n’a pas été en réussite. C’est lui, malgré tout, qui récupère la balle sur le 3e but parisien. »

Titulaire pour la première fois de la saison suite à l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a parfaitement saisi cette occasion pour se mettre en évidence. Le portier russe a été déterminant en première période. « Le portier russe a saisi l’occasion de marquer des points. Décisif sur le tir puissant de Lepaul qu’il repousse sur le poteau avant l’ouverture du score (28e), il s’est également illustré en repoussant la frappe de Rongier au moment où Paris subissait (33e) », souligne Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10. Même notation pour Warren Zaïre-Emery (7/10), aligné au poste de latéral droit. Pour sa 16e titularisation de suite, le Titi continue d’enchaîner des prestations solides. « Malgré l’enchaînement des matchs, le numéro 33 ne montre aucun signe de fatigue. Encore inusable dans sa capacité à répéter les courses entre le milieu et le couloir droit, il a rendu une bonne copie marquée par quelques percussions balle au pied. Il réalise un retour en costaud devant Al-Tamari (55e). », rapporte le quotidien francilien.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 7 – Zaïre-Emery 7, Marquinhos 6, Pacho 6, L.Hernandez 6 – J.Neves 6, Vitinha 5, Lee 5 – Barcola 7, Mayulu 7, Kvaratskhelia 8 / Luis Enrique 7

