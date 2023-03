Ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le Stade Rennais, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Et avec un groupe amoindri, Christophe Galtier devra se creuser la tête pour aligner un onze de départ compétitif.

Avec seulement le championnat de France comme objectif en cette fin de saison 2022-2023, le PSG ne devra pas se rater face au Stade Rennais ce dimanche. Comptant dix points d’avance sur son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, le club parisien devra conserver ses distances dans le but de faire un pas supplémentaire vers un 11e titre de champion de France. Mais pour cette rencontre face au 5e de Ligue 1, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives. En effet, plusieurs absences sont à déplorer comme Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Neymar Jr. Et trois noms pourraient s’ajouter à cette liste : Sergio Ramos, Marquinhos et Carlos Soler.

Christophe Galtier sur Sergio Ramos 🇪🇸 :



« Ça a l’air d’aller, il va s’entraîner demain et on prendre une décision par la suite » #PSGSRFC pic.twitter.com/ZAWWTnU9qm — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 17, 2023

Zaïre-Emery en défense centrale ?

Face à ces absences et incertitudes, Christophe Galtier n’aura pas un grand choix pour composer son onze de départ. Et selon L’Equipe, le coach parisien pourrait tester Warren Zaïre-Emery en défense centrale. Avec les états physiques plus qu’incertains de Sergio Ramos (gêne au mollet) et Marquinhos (reprise), le milieu de 17 ans pourrait dépanner aux côtés d’El Chadaille Bitshiabu et Danilo Pereira. À droite, Timothée Pembélé profitera des absences de Nordi Mukiele et Achraf Hakimi pour enchaîner une deuxième titularisation d’affilée. À gauche, un doute existe entre Nuno Mendes et Juan Bernat. Concernant le reste du onze de départ, pas de surprise avec un milieu à trois Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz. En attaque, Lionel Messi et Kylian Mbappé seront alignés.