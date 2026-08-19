PSG / Rennes officiellement inversé, le match retour également au Roazhon Park ?

Comme annoncé plus tôt dans la soirée, le match opposant le PSG au Stade Rennais, pour le compte de la 1re journée de Ligue 1, a été inversé et se disputera au Roazhon Park.

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG devait recevoir le Stade Rennais pour son premier match de la saison 2026-2027 en Ligue 1. Cependant, en raison du mauvais état de la pelouse du Parc des Princes, cette rencontre a été inversée. Ainsi, cette affiche se disputera au Roazhon Park, à la même date et au même horaire.

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Le Stade Rennais veut aussi disputer le match retour au Roazhon Park

En effet, la LFP a officialisé la nouvelle ce mercredi soir dans un communiqué. « Informée le 17 août par le Paris Saint-Germain de l’état de la pelouse du Parc des Princes, la LFP a procédé dès ce 19 août au matin à la visite d’un bureau d’étude spécialisé et d’un délégué pour procéder à l’examen approfondi de l’aire de jeu. À l’issue de cet examen, il a été constaté que l’état actuel de la pelouse ne permettait pas d’assurer la sécurité des joueurs. Réunie ce 19 août, la Commission des Compétitions décide donc que la rencontre ne peut pas se tenir au Parc des Princes. Cette dernière, après avoir constaté l’impossibilité pour le Paris Saint-Germain d’organiser ce match dans un stade de repli, a reçu de la part du Stade Rennais les garanties de pouvoir assurer l’organisation de la rencontre comptant pour la 1ère journée ce dimanche 23 août à 20h45. La Commission des Compétitions décide donc de procéder à l’inversion de la rencontre qui se tiendra donc au Roazhon Park ce dimanche 23 aout à 20h45. La LFP remercie le Stade Rennais, la mairie de Rennes et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine qui rendent possible la tenue de la rencontre », a déclaré l’instance de football.

De son côté, le PSG a aussi communiqué sur cette décision et sur l’état de la pelouse du Parc des Princes : « Le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée à quelques jours de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, prévue dimanche 23 août à 20h45 dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1. Au regard de cette situation, la Ligue de Football Professionnel (LFP), en lien avec le Paris Saint-Germain, a procédé à une évaluation de l’état de la pelouse. Celle-ci a conclu que les conditions actuelles ne permettaient pas d’organiser la rencontre dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la sécurité et l’intégrité physique des joueurs, qui demeurent la priorité absolue. Afin de permettre la tenue de la rencontre à la date et à l’horaire initialement prévus, il a donc été décidé, en accord avec la LFP et le Stade Rennais, que celle-ci se déroulerait à Rennes, au Roazhon Park, le dimanche 23 août à 20h45. Le Paris Saint-Germain mesure pleinement les désagréments occasionnés par ce changement pour ses supporters et l’ensemble des personnes qui avaient prévu d’assister à cette rencontre au Parc des Princes. Le Club regrette cette situation exceptionnelle et communiquera dans les meilleurs délais aux détenteurs de billets l’ensemble des informations relatives aux modalités applicables. Le Paris Saint-Germain remercie le Stade Rennais, la mairie de Rennes et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine qui rendent possible la tenue de la rencontre. En parallèle, les équipes du Paris Saint-Germain ont d’ores-et-déjà identifié une solution pour le remplacement de la pelouse du Parc des Princes en vue des prochaines rencontres, à commencer par la réception de l’AS Monaco le 4 septembre 2026, dans le cas de la 3e journée de Ligue 1. »

Mais le match retour, programmé le week-end du 6 mars 2027, pourrait aussi se dérouler au Roazhon Park. En effet, selon les informations de RMC Sport, si le Stade Rennais a accepté la demande du PSG et de la Ligue afin d’éviter d’alourdir le calendrier, le club breton estime qu’il ne s’agit pas d’une inversion des matchs aller-retour mais plutôt d’une situation de repli selon les textes de la LFP. « Le match retour devrait se jouer à Rennes comme initialement prévu. L’inversion des deux matchs ne serait pas officialisée. La commission des compétitions devra statuer ultérieurement et Rennes compte défendre ses droits. »

ℹ️ Décision de la Commission des Compétitions relative à la rencontre Paris Saint-Germain – Stade Rennais du dimanche 23 août.https://t.co/0w7t2lF25y — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 19, 2026