PSG : Reprise de l’entraînement avec Kylian Mbappé

Si le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a établi ses marques au nouveau centre d’entraînement du club à Poissy (78) la semaine dernière et y a débuté la préparation de présaison avec les joueurs non internationaux, ce lundi, l’effectif devrait être au complet. Ce 17 juillet marque en effet la reprise pour les Parisiens ayant été impliqués dans des rencontres internationales avec leur sélection au mois de juin. Pas de séance d’entraînement prévue pour aujourd’hui, ceux qui avaient déjà débuté la semaine dernière sont au repos et les nouveaux arrivants vont suivre une batterie de tests médicaux et physiques avant de fouler pour la première fois la pelouse du Campus PSG, demain à 16h.

C’est donc sous les yeux de quelques supporters, en quête de photos et d’autographes, mais aussi devant les caméras Canal Supporters et de journalistes espagnols, que Marco Verratti, Danilo Peirera, Marquinhos, Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, mais également Neymar, qui poursuit son protocole de retour après sa blessure à la cheville, sont arrivés au Campus PSG ce matin. Mais l’attention des médias transpyrénéens s’est massivement portée sur l’arrivée d’un joueur en particulier, faisant couler beaucoup d’encre depuis le début de mercato : Kylian Mbappé. Entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le capitaine des Bleus se tient à sa communication, celle de rester à Paris pour la saison prochaine. Le Français s’est donc rendu à Poissy (78), un peu après 10h du matin pour passer ses tests physiques, qui devraient être concluants après sa préparation dans le Vaucluse, avant d’enchainer avec son retour sur un rectangle vert demain, sous l’égide de son nouveau coach, Luis Enrique. Programme chargé pour le Bondynois et ses coéquipiers, avec une séance demain à 16h, une double séance mercredi, un match amical conte Le Havre vendredi à 17h au Campus, avant de s’envoler pour le Japon Tour 2023 samedi.