Quinze jours après son dernier match, le PSG va retrouver les terrains avec le déplacement à Nice lors de la onzième journée de Ligue 1. Plusieurs cadres pourraient faire leur retour pour ce match.

Le PSG va retrouver les terrains samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +) avec son déplacement à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre entre le leader et le sixième du championnat, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de plusieurs cadres, blessés depuis plusieurs semaines. Blessés contre Strasbourg pour Nuno Mendes, le FC Barcelone pour Ousmane Dembélé et Marquinhos, et contre Troyes pour Maghnes Akliouche, les quatre joueurs ont suivi pendant cette période un programme individuel pour se remettre de leurs blessures, indique Le Parisien. « Leur processus de récupération s’est bien déroulé et le staff parisien a, selon nos informations, bon espoir de les voir intégrer le groupe qui se rendra à Nice. »

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Luis Enrique ne prendra aucun risque

Le quotidien francilien indique que, comme à son habitude, Luis Enrique n’entend rien précipiter et ne prendra aucun risque avec ses cadres. L’Espagnol attendra de voir les quatre joueurs à l’œuvre lors des prochains entraînements collectifs pour juger leur état physique et la manière avec laquelle ils répondent à l’intensité des duels. Mais si les sensations sont au rendez-vous, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Maghnes Akliouche seront du voyage à Nice, conclut Le Parisien.









