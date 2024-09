Après quelques semaines à l’écart du groupe, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, a pu partager une partie de la séance collective de mardi avec ses coéquipiers.

Absent des terrains de football depuis février 2023, Presnel Kimpembe ne connaît toujours pas la date précise de son retour à la compétition. S’il pensait entrevoir le bout du tunnel durant la préparation d’été en retrouvant le chemin de l’entraînement collectif, le défenseur de 29 ans avait ressenti une gêne à la jambe qu’il l’a contraint à s’entraîner une nouvelle fois à l’écart du groupe.

Doué et Vitinha absents de l’entraînement

Mais lors du retour des Parisiens à l’entraînement ce mardi, le PSG a partagé quelques photos de sa séance collective. Et on peut apercevoir le Titi aux côtés de ses partenaires. Selon le twittos @Djaameel_, le champion du Monde 2018 a bien pris part à une partie de l’entraînement avec ses partenaires. En revanche, il n’a pas effectué les oppositions. Concernant le reste du groupe, Désiré Doué et Vitinha n’ont pas pris part à la séance du jour. Le premier cité a été touché à la cheville lors du match face au Stade de Reims (1-1). Concernant le Portugais, il a aussi cédé sa place en ressentant une petite gêne. Pour rappel, il avait déjà manqué la rencontre face au Stade Brestois (3-1, le 14 septembre) après une légère entorse à la cheville contractée avec sa sélection. Également touché face aux Rémois, Lee Kang-In boitait au moment de regagner Paris. Mais bonne nouvelle pour le Sud-Coréen, il a pu participer à l’intégralité de la séance collective, rapporte @Djaameel_. Le PSG a encore deux entraînements avant la réception du Stade Rennais ce vendredi (21h).

