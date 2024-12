PSG – Revirement de situation dans le dossier Nuno Mendes

Alors que la prolongation de Nuno Mendes semblait en bonne voie, les négociations ont freiné et le joueur veut désormais quitter le PSG.

Depuis plusieurs semaines, le PSG a lancé une grande vague de prolongations de contrat. En plus de Luis Enrique, certains cadres du vestiaire comme Achraf Hakimi et Vitinha ont décidé de poursuivre leur aventure dans la capitale française. Une situation qui concernait aussi Nuno Mendes, d’après les dernières rumeurs. Encore sous contrat jusqu’en 2026, le Portugais devait également prolonger sur le long terme avec les Rouge & Bleu.

Un salaire pas conforme à son statut de titulaire

Mais selon les dernières informations de RMC Sport, un revirement de situation a eu lieu dans ce dossier. En effet, les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort et les deux parties n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente. Les récentes propositions des dirigeants parisiens ont été rejetées par le latéral de 22 ans. « Nuno Mendes estime que le salaire proposé par le PSG ne correspond pas à son statut de titulaire. Au point que l’ancien joueur du Sporting CP se voit désormais ailleurs », explique le média sportif. Ces derniers temps, plusieurs gros clubs européens ont montré un intérêt pour l’international portugais, et notamment Manchester United qui a récemment formulé une offre et dont le pressing ne laisse pas insensible le joueur.

Cependant, au sein du PSG, on refuse d’entendre parler d’un départ dès cet hiver et une prolongation est toujours espéré. Utilisé dans un rôle plus défensif depuis l’arrivée de Luis Enrique, Nuno Mendes semble prendre moins de plaisir sur le terrain. « Reste que la situation entre le latéral portugais et le PSG est électrique et que l’avenir du joueur dans la capitale s’écrit désormais en pointillés. Le club parisien, lui, souhaite absolument le conserver », conclut RMC.