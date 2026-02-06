PSG – Safonov et Chevalier, deux gardiens performants sur penaltys

Le PSG peut compter dans ses rangs deux gardiens, Matvey Safonov et Lucas Chevalier, qui performent sur penalty depuis leur arrivée dans la capitale.

Si la hiérarchie au poste de gardien de but a été chamboulée ces dernières semaines, le PSG peut tout de même compter sur deux portiers qui brillent dans un domaine précis : les penaltys. Dimanche dernier, lors de la victoire parisienne sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), Matvey Safonov a repoussé la tentative de Joaquin Panichelli, confirmant son excellente forme dans cet exercice.

Chevalier et Safonov parmi les meilleurs en Europe

Cette saison, il a sauvé 5 pénaltys + tirs au but toutes compétitions confondues (sur 7 subis), soit la meilleure performance parmi les gardiens des cinq grands championnats européens. Il devance ainsi le Lillois Berke Özer (4) et son coéquipier Lucas Chevalier (4). En Ligue 1, les deux portiers du PSG affichent le même pourcentage d’arrêts sur penalty (33%) depuis leur arrivée chez les Rouge & Bleu. « Cette marque leur permet de faire mieux que Gianluigi Donnarumma (18,2%), Keylor Navas (20%) ou encore Salvatore Sirigu (11,1%) parmi les derniers portiers du PSG (depuis 2006/07) », rapporte le site officiel de la Ligue 1.

En revanche, ils ne sont pas sur le podium des meilleurs gardiens du PSG dans cet exercice. En effet, depuis la saison 2006-2007, trois autres portiers sont devant : Gianluigi Buffon (50%), Michaël Landeau (45,5%) et Kevin Trapp (42,9%). Mais la performance du portier italien est à relativiser avec seulement deux tentatives subies.

Image : ligue1.com

