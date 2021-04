PSG / Saint-Etienne : les compositions officielles

Mettre entre parenthèses la Ligue des champions, l’après Bayern, le prochain City, et bien se concentrer sur la Ligue 1 et la réception de l’AS Saint-Etienne afin de re-gagner au Parc des Princes, c’est la mission des hommes de Mauricio Pochettino qui ont découvert cette banderole à Auteuil : “Une équipe héroïque pour viser un triplé historique”. Quels hommes ? Privé de Keylor Navas (épaule), Abdou Diallo (mollet), Marquinhos (cuisse), Juan Bernat (reprise), Alexandre Letellier (cuisse), et des suspendus Neymar, Gana Gueye et Leandro Paredes, l’entraîneur du PSG a fait ses choix. Il fait tourner en alignant Kehrer, Florenzi, Bakker, Herrera, Rafinha, Sarabia et Kean. Comme supposé, Marco Verratti est sur le banc. Tout comme Angel Di Maria, ménagé.

Feuille de match du PSG / ASSE

33e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 18 avril 2021 à 13 heures | Diffuseur : Canal+ Sport | Arbitre : Buquet

PSG : Rico : Florenzi, Kehrer, Kimpembe (c), Bakker – Herrera, Danilo, Rafinha – Sarabia, Mbappé, Kean Remplaçants : Franchi, Kurzawa, Pembele, Dagba, Verratti, Draxler, Simons, Di Maria, Icardi Entraîneur : Pochettino

ASSE : Green – Debuchy (c), Moukoudi, Cissé, Trauco – Camara, Youssouf, Neyou – Monnet-Paquet, Hamouma, Khazri Remplaçants : Fall, Abi, Sow, Nordin, Bouanga, Moueffek, Aouchiche, Gourna-Douath, G.Silva Entraîneur : Puel



Groupe du PSG : Rico, Franchi, Saidani, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bakker, Kurzawa, Pembele, Dagba, Herrera, Danilo, Rafinha, Verratti, Draxler, Simons, Di Maria, Mbappé, Kean, Sarabia, Icardi.