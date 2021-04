PSG / Saint-Etienne : Quel onze de départ choisira Pochetino ?

C’est une nouvelle occasion à saisir qui se propose au PSG. Le champion de France en titre peut revenir à une unité du LOSC en battant Saint-Etienne en tout début d’après-midi (13h) au Parc des Princes. Une nouvelle fois la liste des défections est impressionnante chez les Rouge & Bleu. On y trouve Keylor Navas (épaule), Abdou Diallo (mollet), Marquinhos (cuisse), Juan Bernat (reprise), Alexandre Letellier (cuisse), et les suspendus Neymar, Gana Gueye et Leandro Paredes. Heureusement, quelques joueurs peuvent enchaîner : Danilo Pereira, Angel Di Maria et encore plus Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Pour ceux-là, il s’agira de faire l’impasse sur le match de Coupe de France mercredi prochain contre Angers. Du coup, quel onze de départ choisira Mauricio Pochetino ?

Dans la cage, pas de n°1, pas de n°3, donc forcément le numéro 2 : Sergio Rico. Devant l’Espagnol, une arrière-garde certainement expérimentale avec Dagba ou Florenzi, Kehrer ou Danilo, Kimpembe et Bakker. Etant donné les nombreuses et importantes absences dans l’entrejeu, on peut imaginer que Danilo Pereira retrouvera son vrai poste avec Ander Herrera et Rafinha pour l’épauler (en supposant une reprise progressive de Marco Verratti). En attaque, il y a des alternatives. Plutôt Sarabia ou Angel du Maria ? Kean en pointe ou à droite ? Ce sont les mystères de ce dimanche matin concernant le onze du PSG.

Possible feuille de match du PSG / ASSE

33e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 18 avril 2021 à 13 heures | Diffuseur : Canal+ Sport | Arbitre : Buquet

PSG : Rico : Florenzi, Kehrer, Kimpembe (c), Bakker – Herrera, Danilo, Rafinha – Di Maria, Mbappé, Kean Remplaçants : Franchi, Kurzawa, Pembele, Dagba, Verratti, Draxler, Simons, Sarabia, Icardi Entraîneur : Pochettino

ASSE : Green – Debuchy (c), Moukoudi, Cissé, G.Silva – Camara, Gourna-Douath, Youssouf, Aouchiche – Bouanga, Khazri Remplaçants : Fall, Kolodziejczak, Abi, Nordin, Monnet-Paquet, Moueffek, Sow ou Neyou, Hamouma, Trauco Entraîneur : Puel



Groupe probable du PSG : Rico, Franchi, Randriamamy, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bakker, Kurzawa, Pembele, Dagba, Herrera, Danilo, Rafinha, Verratti, Draxler, Simons, Di Maria, Mbappé, Kean, Sarabia, Icardi, Nagera.