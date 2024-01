Avec l’arrivée de Lucas Beraldo au PSG, le club de la capitale compte désormais 34 Brésiliens dans son histoire. Entre joueurs anecdotiques et historiques, les Rouge & Bleu et les Auriverde ont noué un lien fort depuis des décennies.

Le premier d’une longue liste

Dans les années 70, dès les balbutiements de l’histoire Rouge & Bleu, le Paris Saint-Germain débute ses emplettes de l’autre côté de l’Atlantique au Brésil. En effet, en 1971, le PSG recrue Joel Camargo en provenance du Santos FC. Le défenseur brésilien devient ainsi le premier Auriverde à inscrire son nom en Rouge & Bleu. Cependant, l’histoire d’amour ne s’étend pas dans le temps. En effet, après une saison au cours de laquelle Joel Camargo disputera deux rencontres avec le maillot du PSG, il retourne au Brésil et plus précisément au Clube de Regatas Brasil.

1971 – 1972 : Joel Camargo

1973 – 1974 : Armando Monteiro

1979 – 1981 : Abel Braga

Joel Camargo avec le maillot du Brésil

Les 90′, l’arrivée du meilleur joueur de l’histoire du PSG

Les années 90 ont été prolifiques pour le PSG dans le recrutement de Brésiliens. Outre la quantité, la qualité fut au rendez-vous. En effet, c’est en 1993 que le club de la capitale recrute le Brésilien qui, 50 ans après, a été élu meilleur joueur de l’histoire Rouge & Bleu : Raï. Arrivé en provenance de Sao Paulo, le capitaine de la Seleçao aura coûté 5 millions d’euros aux dirigeants parisiens. De 1993 à 1998, Raï a disputé 215 matchs en Rouge & Bleu, remporté la Coupe d’Europe des vainqueurs des coupes (1996), le titre de champion de France (1994), du Trophée des Champions (1995), ainsi que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue (1995 et 1998).

1991 – 1992 : Geraldao

1991 – 1995 : Valdo

1991 – 1995 : Ricardo

1993 – 1998 : Raï

1996 – 1997 : Leonardo

1997 – 1998 : Edmilson

1998 – 1999 : Adailton

1999 – 2000 : César

1999 – 2001 : Christian

Les années 2000, un magicien à Paris

Au cours des années 2000, le PSG réussit pour la première fois de son histoire avec le Brésil à recruter une véritable pépite : Ronaldinho. Le Brésilien arrive au cours de l’année 2001 en provenance de son club formateur, Gremio, contre la somme de 5 millions d’euros. S’il ne posera ses bagages à Paris que pour deux saisons, le magicien du Parc des Princes aura marquer l’histoire du PSG de son emprunte par ses dribbles. Avec ses 25 buts en 77 matchs, Ronaldinho n’a pas réussi à garnir son palmarès avec le club de la capitale, si ce n’est une coupe Intertoto en 2001.

2001 : Vampeta

2001 – 2002 : Alex Dias

2001 – 2003 : José Aloisio

2001 – 2003 : Ronaldinho

2002 – 2003 : André Luiz

2002 – 2003 / 2006 : Paulo César

2003 – 2005 : Reinaldo

2007 – 2012 : Marcos Ceara

2008 : Everton

2008 : Souza

Everton et Souza lors de leur présentation commune en 2008 au Parc des Princes

222M€ pour les années 2010

Dans les années 2010, le PSG est passé dans une nouvelle ère avec l’arrivée de son nouvel actionnaire : QSI. L’occasion pour le club de la capitale d’avoir des moyens financiers colossaux sur le mercato, et réaliser des affaires plus importantes en nombre et en qualité. En ce sens, c’est en 2017 que le Paris Saint-Germain débourse 222 millions d’euros pour déloger Neymar du FC Barcelone. Le transfert le plus cher de l’histoire du club, mais aussi du football. L’histoire d’amour entre le Brésil et le PSG a coûté cher aux dirigeants parisiens à l’été 2017 … .

2010 – 2012 : Nêne

2012 – 2014 : Alex

2012 – 2017 : Maxwell

2012 – 2020 : Thiago Silva

2013 – 2017 : Lucas Moura

2013 – … : Marquinhos

2014 – 2016 : David Luiz

2017 – 2019 : Dani Alves

2017 – 2023 : Neymar

Nêne avec le maillot du PSG au cours de la saison 2011/2012 (Image : psg.fr)

2020, l’histoire continue ?

Quatre années après avoir entamé la décennie des années 2020, le PSG continue de recruter brésilien. Si le recrutement n’aura pas marqué les esprits, Rafinha s’est inscrit dans l’histoire Rouge & Bleu en disputant deux saisons entre 2020 et 2022, notamment en faisant partie de la demi-finale de Ligue des Champions en 2021. En 2024, dès le premier jour de l’année, le Paris Saint-Germain a officialisé ses dernières heures le recrutement de Lucas Beraldo. Le défenseur Auriverde arrive en provenance de Sao Paulo, comme Raï ou Lucas Moura, contre la somme de 20 millions d’euros. Dans les prochaines heures, ou les prochains jours, l’histoire pourrait compter un 35e Brésilien avec la potentielle arrivée de Gabriel Moscardo.

2020 – 2022 : Rafinha

2024 – … : Lucas Beraldo