PSG / SCO – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour battre Angers (1-0). Fabian Ruiz a brillé, alors que Dembélé et Hakimi ont été un peu plus dans le dur.

Pour son deuxième match de la saison en Ligue 1 et son premier au Parc des Princes, le PSG n’a pas eu à forcer pour s’imposer contre Angers (1-0). Après avoir longtemps buté sur la défense angevine, le club de la capitale a trouvé la faille grâce à un but de Fabian Ruiz. L’international espagnol a été le meilleur joueur du PSG sur la pelouse hier. Outre son but, il n’a pas hésité à se projeter, se plaçant toujours idéalement. Le numéro 8 du PSG aurait pu s’offrir un doublé avec deux belles occasions. Une tête qui passe à côté du but et une frappe du gauche qui s’est écrasée sur le poteau. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe et Le Parisien. « L’homme de la libération parisienne ! Opportuniste, l’Espagnol ouvre le score en trompant Koffi du pied droit, lui, le gaucher, dans la surface, d’une frappe croisée (50e). Cette ouverture du score récompense toutes les bonnes choses réalisées avant, avec sa disponibilité et ses déplacements constants si précieux. Proche de doubler la mise (78e, 86e). Quand il accélère, le jeu du PSG est meilleur, alors quand il marque… », détaille le quotidien francilien. Autre joueur qui a brillé lors de cette rencontre, Vitinha. L’international portugais, comme à son habitude, a été la plaque tournante du jeu du PSG. Il a essayé d’apporter du danger avec ses passes. Il a alterné entre jeu long, percées balle au pied et passes dans les petits espaces. Il a obtenu un 6,5 dans Le Parisien et un 6 dans L’Equipe.

Dembélé et Hakimi dans le dur

Titulaire au poste de faux numéro 9, Ousmane Dembélé a eu du mal à se défaire du bloc bas d’Angers. Il s’est procuré plusieurs occasions sans pour autant réussir à cadrer. Ses dribbles n’ont pas réussi à déstabiliser les Angevins. Le numéro 10 du PSG aurait pu ouvrir son compteur but cette saison, mais il a envoyé son penalty au-dessus du but d’Hervé Koffi. Il a obtenu un 3 dans L’Equipe et un 4 dans Le Parisien. Autre joueur en difficulté hier soir, Achraf Hakimi. Après une saison à rallonge, il n’a pas encore retrouvé son niveau. S’il a tenté d’apporter du danger dans la moitié de terrain d’Angers, le latéral droit n’a jamais réussi à prendre le dessus sur Ekomié. Il a également perdu beaucoup de ballons, dont un qui aurait pu être préjudiciable pour le PSG puisque ce dernier a débouché sur la seule véritable occasion d’Angers avec une contre-attaque terminée par une frappe qui a rasé le poteau de Lucas Chevalier. L’international marocain a reçu un 4 dans les deux quotidiens. « Le Marocain n’a pas encore retrouvé ses jambes de feu et cela se traduit par un certain déchet technique dans son jeu à l’image de ses 15 ballons perdus en première période et de ses centres peu précis. La machine est encore un peu rouillée », indique Le Parisien.