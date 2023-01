La question se pose depuis le sacre de l’Argentine en Coupe du Monde du côté du PSG : Leo Messi doit-il être célébré au Parc des Princes ? La réponse devrait être non. En effet, avec la réception du SCO d’Angers, le club de la capitale aurait organiser des festivités en marge de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, mais ne le fera pas.

Ce mercredi 11 janvier (21h sur Canal +) le PSG reçoit donc Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre pour laquelle Leo Messi fait son retour à la compétition et disputera son premier match depuis la finale de la Coupe du Monde remportée face à l’Equipe de France. L’occasion aurait été belle pour lui de marquer le coup devant son public afin de présenter son trophée et être célébrer. Cependant, le Paris Saint-Germain en a décidé autrement selon les dernières informations du Parisien, et aucune célébrations officielles ne se tiendront au Parc des Princes. Le club de la capitale estimerait que l’accueil organisé au Camp des Loges pour son numéro 30 est suffisant. Pour rappel, La Pulga a été reçu par une haie d’honneur au centre d’entraînement des Rouge & Bleu, avant de se voir remettre un trophée par les mains de Luis Campos. De plus, nos confrères du Parisien rapportent que du côté du PSG « on souligne que trois semaines et demie se sont déjà écoulées depuis la finale du 18 décembre ce qui n’est pas neutre« .

🚨 | Le PSG ne célébrera pas le titre de champion du monde de Leo Messi au Parc des Princes ce mercredi 🇦🇷❌🏟️



📲 Le Parisien#PSGSCO pic.twitter.com/41GZ8AXAp1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 10, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le Parc des Princes pourrait tout de même respecter une minute de silence en hommage à l’ancien milieu de terrain du PSG, Modeste Mbami, ainsi que l’ancien podologue, Gilles Watelle. Les deux hommes nous ont quitté récemment.