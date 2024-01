PSG : Senny Mayulu rejoint le groupe Elite et s’entraîne avec les professionnels

Le PSG, en plein mercato hivernal, se renforce en interne avec un nouvel élément qui rejoint le groupe de Luis Enrique. Le club de la capitale compte une nouvelle fois sur son centre de formation en faisant confiance à un nouveau titi parisien.

Le 7 janvier dernier, à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel (victoire 0-9), Luis Enrique a lancé Senny Mayulu pour sa première en professionnel avec son club formateur. Le titi parisien entré en jeu sur le flanc gauche de l’attaque a fait bonne impression, et les observateur se semblent pas s’être trompé. En effet, dans la foulée de ce match, Senny Mayulu a rejoint le groupe de Luis Enrique à l’entraînement. Une récompense qui devrait durer dans le temps, comme l’a annoncé le Paris Saint-Germain officiellement. En effet, le club de la capitale a communiqué sur l’intégration du milieu offensif de 17 ans qui serait actuellement en pleine discussion pour son premier contrat professionnel avec son club formateur, selon les informations de L’Equipe. Sur sa communication officielle, le PSG affirme que « Senny Mayulu rejoint Warren Zaïre-Emery et Ethan Mbappé dans le groupe Élite. A ce titre, il s’entraînera désormais avec le groupe professionnel« .

Toujours selon L’Equipe, concernant l’avenir de Senny Mayulu, si les discussions sont menée par Luis Campos pour son contrat professionnel en Rouge & Bleu, un club allemand dont le nom n’a pas encore filtré espère doubler le PSG.