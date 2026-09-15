PSG : Senny Mayulu, une situation qui interroge

De nouveau écarté du groupe à Brest, Senny Mayulu vit un début de saison particulier avec le PSG. Mais le titi parisien ne baisse pas les bras pour autant.



Senny Mayulu est un joueur très apprécié par Luis Enrique. C’est même le coach espagnol qui l’a fait monter avec le groupe pro lorsqu’il évoluait encore chez les U19 du PSG. Et depuis deux ans désormais, le titi a pris une vraie place dans la rotation. Mieux, malgré de nombreux intérêts à son égard, il a décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2031 il y a à quelques semaines. Problème, depuis cette officialisation, le milieu de terrain a quelque peu disparu des radars.

Senny Mayulu a encore du pain sur la planche

Car oui, non retenu dans le groupe parisien victorieux à Brest ce dimanche (0-1, 4e journée de Ligue 1), Senny Mayulu a encore été laissé de côté par son coach. Pourtant, comme le rappelle Le Parisien, celui-ci portait le brassard de capitaine lors de la préparation estivale rouge et bleu. Une marque de confiance de son coach qui ne se confirme pas en ce début de saison. Pas forcément une sanction toutefois. Luis Enrique l’a plusieurs fois expliqué : chaque semaine, plusieurs joueurs seront amenés à sortir du groupe, c’est mathématique.

PSG : prolongation, capitanat et maintenant hors du groupe… C’est quoi le problème avec Senny Mayulu ?

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Et pour le moment, cela tombe sur Senny Mayulu. Le Parisien précise d’ailleurs que certains de ses coéquipiers ont été surpris de cette non convocation face aux Bretons alors que le titi se montre apparemment en forme lors des dernières séances collectives. De son côté, Senny Mayulu vit assez bien la situation selon Le Parisien. Il connait très bien son coach et sait que la saison sera longue. Dans cette optique, il va faire ce qu’il fait depuis de longs mois maintenant : travailler pour retrouver une place de choix dans l’esprit de Luis Enrique.