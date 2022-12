PSG : Sergio Ramos de retour avec l’Espagne ?

Eliminée en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, l’Espagne a limogé son sélectionneur Luis Enrique. C’est donc Luis De la Fuente qui reprend les rênes de La Roja, jusque-là à la tête des U21. L’occasion pour lui d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football espagnol, avec peut-être Sergio Ramos dans ses rangs.

En plus de l’absence de David de Gea, celle de Sergio Ramos a fait débat de l’autre côté des Pyrénées dans la liste de Luis Enrique pour la Coupe du Monde 2022. En ce sens, Luis De la Fuente a ouvert la porte de la sélection espagnole dans ses premières déclarations : « Une nouvelle étape commence. Tous ceux qui sont sélectionnables ont les mêmes possibilités. On va commencer à travailler à partir de maintenant pour recueillir des informations sur tous quand ils joueront et qu’ils reprendront la compétition. Nous avons une idée, mais la porte n’est fermée pour personne. Au contraire, toutes les portes de la sélection sont ouvertes« , a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur les joueurs absents de ce Mondial au Qatar. Cependant, le nouveau sélectionneur de La Roja n’a pas souhaité entrer plus en détails sur sa première liste, et encore moins « entrer dans des polémiques » : « Je n’étais pas sélectionneur et je ne pense pas avoir à dire si j’avais convoqué Ramos pour la Coupe du Monde. Maintenant, je veux rattraper le temps perdu, me coordonner avec mes collègues et penser aux premiers matchs. Je suis très optimiste, j’ai une confiance totale dans les joueurs actuels et ceux du futur. Mon devoir est de penser que nous pouvons atteindre le sommet et gagner les meilleurs titres, aussi difficile que cela soit« .

Une nouvelle ère qui pourrait donner de l’espoir et un nouvel élan à la fin de carrière de Sergio Ramos, qui à 36 ans, peut à nouveau espérer intégrer les rangs de La Roja, et pourquoi pas disputer les prochaines échéances. Un challenge qui pourrait bénéficier au collectif du PSG.