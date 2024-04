Après presque un an sa blessure dû à un accident avec un cheval, Sergio Rico pourrait rapidement retrouver le chemin de l’entraînement. En effet, le gardien de but espagnol a reçu le feu vert des médecins.

Après 26 jours de coma, une hospitalisation et une longue période de convalescence, Sergio Rico se retrouve. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, le portier du PSG a reçu le feu vert des médecins afin de retrouver les chemins de l’entraînement avec le club de la capitale. A 30 ans, Sergio Rico pourrait découvrir le Campus PSG « possiblement avant la fin du mois d’avril« . S’il continue de se maintenir en forme en Espagne seul de son côté, le gardien de but espagnol reste toutefois en fin de contrat au mois de juin prochain. Un retour à l’entraînement qui approche et image parfaitement l’état d’esprit affiché au début du mois de janvier dernier au micro de DAZN : « Lorsque je serai remis à 100%, je reprendrai le sport pour revenir en forme rapidement et réintégrer l’équipe. Je suis concentré sur mon retour en tant que gardien. Il n’y a pas d’autre option« . Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Sergio Rico en ce début de printemps qui juste avant de recevoir ce feu vert des médecins a annoncé la grossesse de sa compagne sur ses réseaux sociaux.