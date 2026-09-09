PSG / Slovan Bratislava – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir, le PSG reçoit le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront bien lancer leur saison de C1 devant leurs supporters.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava pour le compte de la première journée de la phase de ligue. Après un début de saison compliqué avec quatre matches sans victoires (deux défaites, deux nuls) depuis son succès lors de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1), le PSG voudra bien démarrer la défense de sa Champions League devant ses supporters et face à l’équipe la plus faible, sur le papier, de ses adversaires lors de la phase de ligue.

Pour cette rencontre contre le Slovan Bratislava, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe mixte avec notamment les titularisations d’Illia Zabarnyi, de Dro Fernandez ou bien encore de Ferran Torres et de Maghnes Akliouche. À un peu plus de trente minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Slovan Bratislava ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi soir, le PSG s’était incliné contre l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1 (1-2). Un score que personne n’a trouvé ici.