PSG / Slovan Bratislava – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG affronte le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG lance la défense de sa Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava pour le compte de la première journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Alessandro Longoni, blessé, manque à l’appel. Pour cette première rencontre de Ligue des champions de la saison, le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe mixte.

Akliouche et Torres accompagnent Dembélé en attaque

Dans les buts du PSG, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Pour défendre le gardien russe, Luis Enrique a décidé d’aligner Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense. Ilia Zabarnyi et Willian Pacho vont occuper la défense centrale alors que Nuno Mendes retrouve son couloir gauche depuis son entrée en jeu contre Lens lors du Trophée des champions. Rencontre durant laquelle il a reçu un carton rouge, qui lui a valu trois matches de suspension. Pour le milieu, ce sont Dro Fernandez, Vitinha et Fabián Ruiz qui sont alignés. Luis Enrique a décidé d’aligner Ferran Torres, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Slovan Bratislava

3e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Nykola Balakin – Arbitres assistants : Oleksandr Berkut et Viktor Matyash – Quatrième arbitre : Dmytro Panchyshyn – VAR :Michael Salisbury et Matej Jug

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (cap.) Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro, Vitinha, F. Ruiz – Torres, Dembélé, Akliouche Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Digne, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves, Doué, Godts, Ndjantou

: Safonov – Hakimi (cap.) Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro, Vitinha, F. Ruiz – Torres, Dembélé, Akliouche Le XI du Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Markovic, Bajric, Cruz – Martínez, Pokorny – Barseghyan, Ibrahim, Camara – Sporar (cap.). Remplaçants : Popovic, Kozlovsky, Wimmer, Gajdos, Marcelli, Cerepkai, Yirajang, Mustafic, Maros, Camara, Ihnatenko, Matsuoka

: Takac – Blackman, Markovic, Bajric, Cruz – Martínez, Pokorny – Barseghyan, Ibrahim, Camara – Sporar (cap.).