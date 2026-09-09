Luis Enrique
Image : PSG.fr

PSG / Slovan Bratislava – Les compositions officielles

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2026

Ce mercredi soir, le PSG affronte le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG lance la défense de sa Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava pour le compte de la première journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Alessandro Longoni, blessé, manque à l’appel. Pour cette première rencontre de Ligue des champions de la saison, le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe mixte.

Parc, Kvara, Dembélé… Les chiffres avant PSG / Bratislava
canalsupporters.com

Akliouche et Torres accompagnent Dembélé en attaque

Dans les buts du PSG, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Pour défendre le gardien russe, Luis Enrique a décidé d’aligner Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense. Ilia Zabarnyi et Willian Pacho vont occuper la défense centrale alors que Nuno Mendes retrouve son couloir gauche depuis son entrée en jeu contre Lens lors du Trophée des champions. Rencontre durant laquelle il a reçu un carton rouge, qui lui a valu trois matches de suspension. Pour le milieu, ce sont Dro Fernandez, Vitinha et Fabián Ruiz qui sont alignés. Luis Enrique a décidé d’aligner Ferran Torres, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche

Feuille de match Paris Saint-Germain / Slovan Bratislava

3e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Nykola Balakin – Arbitres assistants : Oleksandr Berkut et Viktor Matyash – Quatrième arbitre : Dmytro Panchyshyn – VAR :Michael Salisbury et Matej Jug

  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (cap.) Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro, Vitinha, F. Ruiz – Torres, Dembélé, Akliouche
    • Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Digne, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves, Doué, Godts, Ndjantou
  • Le XI du Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Markovic, Bajric, Cruz – Martínez, Pokorny – Barseghyan, Ibrahim, Camara – Sporar (cap.).
    • Remplaçants : Popovic, Kozlovsky, Wimmer, Gajdos, Marcelli, Cerepkai, Yirajang, Mustafic, Maros, Camara, Ihnatenko, Matsuoka

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2026

Articles similaires

Dembélé

Le PSG s’amuse face au Slovan Bratislava et lance parfaitement sa campagne de Ligue des champions

9 septembre 2026
PSG déception

PSG / Slovan Bratislava – Annoncez votre pronostic

9 septembre 2026
PSG groupe

Parc, Kvara, Dembélé… Les chiffres avant PSG / Bratislava

9 septembre 2026
Titis PSG

Les titis étrillent le Slovan Bratislava pour leur entrée en lice en Youth League

9 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page