PSG / Slovan Bratislava – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG a livré une très belle prestation face au Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (6-1). Les Parisiens ont brillé.

Pour son entrée en lice dans la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Slovan Bratislava devant ses supporters (6-1). Titulaire en pointe de l’attaque des Rouge & Bleu, Ousmane Dembélé a fortement brillé. Le Ballon d’Or 2025 s’est offert de très nombreuses occasions et a été le Parisien le plus dangereux ce soir. Il a ponctué sa très grande prestation d’un doublé et de deux passes décisives. Il monte en puissance après un début de saison compliqué. L’international français a aussi montré une très belle relation avec Ferran Torres. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque parisienne, le champion du monde espagnol s’est offert un triplé pour sa première en Ligue des champions avec les Rouge & Bleu. Il s’est montré disponible et n’a pas hésité à se déplacer sur tout le front de l’attaque et a été un vrai poison pour la défense du Slovan Bratislava.

À lire aussi : Le PSG s’amuse face au Slovan Bratislava et lance parfaitement sa campagne de Ligue des champions

Maghnes Akliouche en forme, Dro Fernandez entreprenant

Également titulaire en attaque, Maghnes Akliouche a réalisé un très bon match. Remuant, il a déstabilisé sa défense slovaque à plusieurs reprises et a délivré une passe décisive pour Ferran Torres. Il s’est procuré plusieurs occasions et aurait pu se montrer plus égoïste sur certaines situations où il avait la possibilité de tenter sa chance. Lui aussi semble monter en puissance et s’acclimater de mieux en mieux à son nouvel environnement. De retour après trois matches de suspension, Nuno Mendes a fait du Nuno Mendes. L’international portugais n’a pas hésité à se projeter vers l’avant avec ses courses dont il a le secret. Il aurait pu marquer mais sa magnifique frappe de l’extérieur de la surface s’est écrasée sur le poteau qui a ensuite permis à Ousmane Dembélé d’ouvrir le score. Il a aussi marqué un beau but avec un une-deux avec Ousmane Dembélé, mais sa réalisation a été refusée pour un hors-jeu en début d’action. Au milieu de terrain, Fabián Ruiz, dernier buteur du match, a réalisé une performance solide. À ses côtés, Dro Fernandez a aussi performé. Le jeune milieu de terrain a été à l’initiative de très nombreuses occasions du PSG. Il n’a pas hésité à se projeter dans la surface et n’a pas hésité à tenter sa chance. Seul point noir de la soirée, la nouvelle mauvaise prestation d’Illia Zabarnyi. Titulaire en défense centrale avec Willian Pacho, l’international ukrainien a eu plusieurs relances hasardeuses et a été dépassé sur le but du Slovan Bratislava.