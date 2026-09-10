PSG / Slovan Bratislava – Les notes des Parisiens dans la presse

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG n’a laissé aucune chance au Slovan Bratislava avec un large succès (6-1). Une victoire portée par le duo Dembélé – Torres.

Après ses débuts difficiles en Ligue 1, le PSG voulait profiter de la Ligue des champions pour retrouver de la confiance. Opposé au Slovan Bratislava pour le lancement de sa campagne européenne, le double champion d’Europe s’est amusé sur la pelouse du Parc des Princes (6-1). Un résultat obtenu en grande partie grâce au duo Ferran Torres – Ousmane Dembélé.

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Dembélé et Torres en grande forme, la belle performance de Dro Fernandez, Zabarnyi inquiète

Auteur d’une prestation pleine pour son retour comme titulaire, Ousmane Dembélé a brillé avec deux buts et deux passes décisives. Une belle performance qui lui vaut la note de 9/10 dans L’Équipe. « Il a touché beaucoup de ballons, parfois en position reculée pour mieux trouver l’ouverture. Mais il a surtout brillé dans les derniers gestes avec ce ‘double double’, buts (17e, 23e) et passes décisives (31e, 57e). Avec plus de réussite, il aurait même pu chiffrer (18e, 34e, 40e, 55e). » Une nouvelle fois titulaire, Maghnes Akliouche a livré une performance consistante : « Dans la lignée de ses derniers matches, une soirée pleine avec beaucoup d’engagement, à la récupération, au duel, dans ses replis studieux et très précis. On sent qu’il s’installe peu à peu. Il lui a juste manqué d’être décisif, à l’image de ces tentatives de loin (20e, 27e) », analyse le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 7/10.

Élu homme du match grâce à son triplé, Ferran Torres a été l’un des grands acteurs de cette belle soirée au Parc des Princes et reçoit la note de 8,5/10 dans Le Parisien. « Un triplé pour son deuxième match au Parc (31e, 47e, 57e), c’est idéal pour lancer son histoire avec Paris. Après un début de match anodin côté gauche, Luis Enrique lui a demandé de repiquer plus souvent dans l’axe, et l’impact a été immédiat. Sa complicité avec Dembélé, qui lui a offert deux buts, saute aux yeux. » Titulaire surprise dans l’entrejeu, Dro Fernandez a livré sa meilleure prestation depuis son arrivée à Paris. « Même si une passe décisive ne lui sera certainement pas attribuée, il est le principal acteur du 2e but inscrit de la tête par Dembélé. Une action qui illustre son rayonnement et son envie d’entreprendre. Son sens de l’anticipation compense son manque d’impact. Il avait commencé le match en ratant une grosse occasion dès la 3e minute », salue le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 6.5/10.

En revanche, Illia Zabarnyi a été fautif sur le seul but encaissé par les Parisiens et reçoit la note de 3/10 dans les deux quotidiens. « Il n’était plus apparu depuis le Trophée des champions et on a compris pourquoi. Pris par la percée intérieure de Suleiman Camara (27e) sur l’action la plus tranchante des Slovaques, il a été complètement débordé par l’ailier du Slovan sur le seul but concédé par le PSG (59e). Pas aidé sur ce coup par la passivité d’Hakimi, l’Ukrainien n’a pas accrédité l’idée qu’il est un concurrent de Marquinhos », explique L’Équipe.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 6, Zabarnyi 3, Pacho 5, Nuno Mendes 6 – Dro 6, Vitinha 5, F. Ruiz 6 – Akliouche 7, Dembélé 9, F. Torres 8 / Luis Enrique 8

(L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 6, Zabarnyi 3, Pacho 5, Nuno Mendes 6 – Dro 6, Vitinha 5, F. Ruiz 6 – Akliouche 7, Dembélé 9, F. Torres 8 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6 – Hakimi 6, Zabarnyi 3, Pacho 5.5, Nuno Mendes 7 – Dro 6.5, Vitinha 5.5, F. Ruiz 6.5 – Akliouche 7, Dembélé 8.5, F. Torres 8.5