PSG : Son quotidien, son adolescence, son entourage … Warren Zaïre-Emery se confie

S’il retrouve peu à peu ses sensations avec le PSG, Warren Zaïre-Emery reste un élément important dans le vestiaire de Luis Enrique et plus globalement dans les rangs du club de la capitale. Personnage discret, le titi parisien s’est confié pour Athletica Mag. Extraits choisis.

Son lien avec Paris et sa passion du foot

« Je suis né à Paris, j’y ai toujours vécu, c’est là que j’ai construit ma vie avec ma famille, avec mes frères, Paris, c’est ma ville. C’est mon père (ancien aspirant pro du Red Star), qui m’a transmis la passion du foot, mais surtout des valeurs: le travail, le respect, la discipline, l’idée que le talent ne suffit pas ».

Son lien avec sa grand-mère

« Ma grand-mère, Ghislaine « Mamie Gigi » (chauffeur attitré du petit Warren) a toujours cru en moi. Elle m’encourageait tout le temps. C’est quelqu’un de très important, une vraie source de motivation ».

Son adolescence

« À 19 ans. Profite-t-on vraiment de son adolescence dans ces conditions ? C’est différent, forcément ! Mais j’ai la chance d’être bien entouré et de pouvoir profiter des moments simples avec mes proches. J’essaie de garder un équilibre entre ma vie de joueur et ma vie de jeune ».

La gestion de ses réseaux sociaux

« Une équipe chargée de créer du contenu pour les réseaux sociaux ? Ils occupent une place modérée dans ma vie. C’est un bon moyen de partager avec les supporters, mais il faut savoir garder une part de discrétion ».

Sa collaboration avec Louis Vuitton

« La collaboration avec Louis Vuitton ? Louis Vuitton représente l’élégance et le savoir-faire français (il scrute de près tous les défilés et s’intéresse aux collections). La mode, c’est aussi une forme de liberté ».

Sa série culte ? Sa passion ? Son gâteau préféré ?

« Prison Break ; Cuisiner ; Le fraisier »