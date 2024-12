Ancien milieu de terrain du PSG, Yohan Cabaye occupe désormais de le poste de directeur sportif du centre de formation. Pour les équipes de Free Foot, le Français s’est confié sur sa nouvelle vie en répondant au question de Rio Mavuba.

Depuis le mois d’octobre dernier, Yohan Cabaye est le directeur sportif du centre de formation du PSG. Un rôle qu’il embrasse parfaitement comme il l’explique lui-même à Rio Mavuba, son ancien coéquipier au LOSC : « J’ai été nommé directeur sportif, de la pré-formation et de la formation. C’est challengeant, mais sincèrement … tu le sais comme moi, on a vécu plus de 20 ans avec la pression du résultat, il fallait performer sur le terrain, là c’est un peu la même dynamique« , a-t-il confié pour Free Foot avant de poursuivre : « Humainement parlant et intellectuellement parlant, c’est fantastique. C’est un long travail, parce que la formation c’est des cycles de trois ans« . En tant qu’ancien joueur du PSG, le directeur sportif du centre de formation du club de la capitale connaît l’importance de garder un regard sur le monde professionnel en tant que jeune joueur, ainsi avoir un lien dans la structure entre les catégories jeunes et la cour des grands : « On a des relations avec l’équipe première bien sur, parce que le travail il faut qu’il soit aligné. Nous on travaille pour eux. Dans la mesure où notre objectif c’est de pouvoir amener le plus de joueurs possible en équipe première« . En plus de joueurs à forts potentiels, Yohan Cabaye ne cache pas la volonté du PSG d’avoir un réel impact également sur l’éducation des titis parisiens en dehors du terrain : « On veut être bons sur le terrain, donc former des très bons joueurs de foot, mais aussi des êtres humains et des hommes pour le futur avec de grosses valeurs« .

Au nouveau Campus PSG, un escalier symbolique sépare les terrains des jeunes et des pros.



« Le téléphone à table, interdit »

La qualité de l’environnement est prise en compte dans la formation au PSG. En effet, les conditions offertes aux titis parisiens dans le nouveau centre d’entraînement pourraient en rendre certains nonchalants. Un paramètre que la direction du centre de formation dont Yohan Cabaye n’oublie pas : « Nous notre travail c’est justement de les mettre en garde sur ça. Leur donner l’opportunité de bien s’entraîneur sur des terrains fantastiques, mais attention, c’est pas parce que tu es là que quoi qu’il arrive tout va bien se passer si tu ne mets pas d’efforts. C’est là où on doit toujours être, dans le discours, intensif, et ne rien laisser au hasard. Parce que sinon ils peuvent ralentir dans leur progression, ou peut-être parfois passer à côté d’une carrière […] On a supprimé les claquettes en salle de muscu. Claquettes au repas, pas le droit, téléphone à table, interdit. Les retards surtout c’est important d’arriver à l’heure, a-t-il déclaré toujours pour Free Foot.