PSG / Sparta Prague : la composition parisienne

Cet après-midi (16 heures), les Féminines du PSG reçoivent le Sparta Prague dans le cadre des huitièmes de finale aller. Ce match, qui aurait dû se jouer la semaine dernière en République Tchèque, avait été décalé et inversé en raison de nombreux cas de Covid-19 dans l’effectif tchèque. Pour cette rencontre, Olivier Echouafni a dévoilé son onze de départ. Luana est titulaire au milieu de terrain en compagnie de Grace Geyoro et Sara Dabritz. Ramona Bachmann et Sandy Baltimore accompagne Marie-Antoinette Katoto. Kadidiatou Diani débute sur le banc.

Le XI du PSG : Endler – Lawrence, Paredes (cap.), Dudek, Morroni – Geyoro, Luana, Däbritz – Bachmann, Katoto, Baltimore.

Banc : Pinguet, Voll, Cook, Hurtré, Le Guilly, Simon, Fazer, Formiga, Bruun, Diani, Huitema, Nadim