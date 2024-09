PSG / SRFC : Les chiffres clés avant la J6 de Ligue 1

Pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Stade Rennais ce vendredi (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes. Zoom sur les chiffres clés à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre.

Cette sixième journée de Ligue 1 face au Stade Rennais sera la 84e confrontation de l’histoire entre Bretons et Parisiens. Ces derniers dominent l’historique avec 42 victoires pour 19 matchs nuls et 22 défaites. Au Parc des Princes, le PSG domine également les débats face aux Rennais avec un bilan de 24 victoires, 7 matchs nuls et 7 défaites en 38 matchs à domicile. Ce vendredi soir, le Stade Rennais va devenir l’adversaire le plus assidu du club de la capitale depuis 2011 en validant la 32e confrontation entre les deux clubs sur la période, passant ainsi devant l’Olympique de Marseille (31 matchs) et l’AS Monaco (29 matchs). Sur cette période, le PSG domine une nouvelle fois le bilan avec 19 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites. Pour le dernier bond en arrière, le PSG version QSI a pris son premier point en championnat face au Stade Rennais le 13 août 2011 (1-1) au Rhoazon Park.

Christophe Jallet avec le PSG face au SRFC le 13 août 2011 (1-1)

Sur le plan individuel, certains joueurs du Paris Saint-Germain ont marqué de leur emprunte les PSG / SRFC. C’est le cas d’Edinson Cavani, Angel Di Maria et Kylian Mbappé qui avec 7 buts sont les meilleurs buteurs parisiens face aux Rennais. Ces derniers devancent Neymar et Dominique Rocheteau (6 buts), ainsi que Pedro Miguel Pauleta, Nenê et Zlatan Ibrahimovic (4 buts). Des buts il devrait y en avoir ce soir au Parc des Princes puisque le PSG et le Stade Rennais ne se sont plus quitté sur un 0-0 depuis le 19 septembre 2010, soit une série de 32 matchs officiels.

Dans l’histoire, pas moins de 33 joueurs ont porté les couleurs des deux clubs : Jocelyn Angloma, Sylvain Armand, Claude Arribas, Hatem Ben Arfa, Daniel Bernard, Grégory Bourillon, Louis Cardiet, César, Clément Chantôme, Edouard Cissé, Stéphane Dalmat, Ousmane Dembélé, Kaba Diawara, Nicolas Douchez, Désiré Doué, Mevlüt Erding, Louis Floch, Franck Gava, Yannick Guillochon, Arnaud Kalimuendo, Bernard Lama, Gérard Lanthier, Jérôme Leroy, Stéphane Mahé, François M’Pelé, Guy Nosibor, Grégory Paisley, Albert Poli, Philippe Redon, Christophe Revault, Jocelyn Rico, Bruno Roux et Jean-Luc Vasseur.

Les chiffres et faits on été dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.