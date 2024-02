PSG / SRFC : Retour en chiffres sur la rencontre

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé sur le fil face au Stade Rennais au Parc des Princes. Après avoir été mené au score pendant plus d’une heure, les hommes de Luis Enrique ont sur revenir au score (1-1) dans les derniers instants grâce à Gonçalo Ramos.

Le Paris Saint-Germain a évité la défaite de justesse ce dimanche au Parc des Princes. S’ils ont couru derrière le score dès la 33e minute et l’ouverture du score d’Amine Gouiri pour les Rennais, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont parvenus à égaliser dans les derniers instants. En effet, entré en jeu à la 65e minute de jeu à la place de Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos a su provoquer un penalty avant de le transformer à la 96e minute et 12 secondes de jeu. Le cinquième but en championnat du Portugais et le huitième toutes compétitions confondues a permis au PSG d’arracher le match nul, mais aussi d’inscrire le but le plus tardif de l’histoire Rouge & Bleu en Ligue 1. Ce penalty permet également aux Parisiens de poursuivre une série de dix-neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues, et de dix-huit en championnat. Cette dernière série est la meilleure en cours dans l’élite.

Une série en Ligue 1 Uber Eats durant laquelle le PSG compte 14 victoires et 4 matchs nuls. A domicile, le Paris Saint-Germain est on ne peut plus solide toutes compétitions confondues. En effet, au Parc des Princes, le club de la capitale est invaincu depuis maintenant 14 matchs.