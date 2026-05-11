PSG / Stade Brestois – Les notes des joueurs parisiens

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Brest lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-0). Avec une équipe remaniée, le PSG s’est rapproché du titre de champion de France.

Cinq jours après avoir validé sa qualification en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (5-4, 1-1), le PSG pouvait faire un grand pas vers le titre de champion de France avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale s’est imposé dans les dernières minutes du match (1-0) et se rapproche de son 14e titre de champion de France, le cinquième d’affilée. Comme contre Lorient, Luis Enrique avait décidé de titulariser Renato Marin dans les buts. Et le troisième gardien parisien a répondu présent contre les Brestois, réalisant plusieurs parades importantes. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe. « De nouveau aligné pour faire souffler Safonov, l’Italien a fait bonne impression. Il n’a pas été débordé mais il a fait ce qu’il fallait : une bonne sortie au-devant de Doumbia servi en déviation (23e), une parade à bout portant devant Le Guen (29e) et une splendide détente face à Magnetti (84e). Une intervention pleine d’autorité devant Dina Ebimbe, aussi, mais il y avait hors-jeu au départ de l’action (33e) », avance le quotidien sportif. Le Parisien lui a attribué un 6,5. Positionné arrière-droit, Senny Mayulu a aussi brillé lors de ce match contre les Brestois. Le titi parisien n’a pas été mis en difficulté et n’a pas hésité à se projeter et à apporter le surnombre. Il aurait pu ponctuer sa belle performance d’un but mais sa frappe de l’extérieur de la surface a touché la barre puis le poteau. Il a obtenu un 6,5 dans le quotidien francilien. « Aligné au poste de latéral droit, le Titi est monté largement en puissance après la pause, adressant un bon centre pour Ramos (52e), avant de buter sur Coudert d’une frappe du gauche (58e). Le gardien brestois l’a ensuite privé d’un superbe but en détournant sa tentative sur le montant (68e). Grâce à lui encore, Neves aurait pu marquer (76e). » Le quotidien sportif lui attribue un 7.

Une attaque en difficulté

Pour cette rencontre contre Brest, Luis Enrique avait décidé de confier l’attaque à Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. Les trois ont eu du mal à exister. Comme trop souvent quand il est titulaire, l’international portugais n’a pas réussi à peser. Il a très peu touché le ballon, ses coéquipiers ayant eu du mal à le trouver et il ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. L’ancien du Benfica a obtenu un 3 dans L’Equipe et Le Parisien. Placé dans le couloir gauche, Bradley Barcola a été dans les standards depuis son retour de blessure, moyen. S’il arrive à faire des différences avec sa vitesse, il pêche très souvent dans le dernier geste. « On en attendait davantage. En dehors d’un bon centre en retrait pour Beraldo (20e), un autre vers Ramos (45 + 2e) et un dernier décalage pour Mayulu (68e), l’ancien Lyonnais n’a pas eu l’influence espérée », lance le quotidien francilien. Lee Kang-in a aussi été en difficulté, lui qui a très peu pesé sur le jeu du PSG. « Il a soufflé le chaud et le froid durant toute sa présence sur le terrain. Trop peu influent dans le jeu de son équipe », souligne Le Parisien.