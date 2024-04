PSG / Stade Rennais – Les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG reçoit le Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France. Les Parisiens tenteront de se qualifier pour la finale, trois ans après.

Après s’être imposé contre Marseille ce week-end, le PSG va tenter de se qualifier en finale de la Coupe de France face à Rennes ce soir au Parc des Princes. Pour cette rencontre, une semaine tout juste avant le quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe qui ressemble à une équipe type.

Marquinhos titulaire

Comme depuis les huitièmes de finale de la doyenne des compétitions en France, c’est Gianluigi Donnarumma qui sera dans les buts. Il sera défendu par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, qui fait son retour après presque deux mois d’absence, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Au milieu, Warren Zaïre-Emery accompagnera Vitinha et Fabian. En attaque, Lee Kang-In sera accompagné par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Feuille de match – Paris Saint-Germain / Stade Rennais

Demi-finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseur : France 3 et BeIN Sports 1 – Arbitre : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Willy Delajod – VAR : Nicolas Rainville et Bruno Coué

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), L.Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Lee. Remplaçants : Navas, Ugarte, Ramos, Asensio, Danilo, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Skriniar

Le XI du Stade Rennais : Mandanda (c) – G.Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, D.Doué, Blas – Kalimuendo, Gouiri Remplaçants : Gallon, Seidou, Wooh, Belocian, Matusiwa, Le Fée, Rieder, Salah, Terrier

: Mandanda (c) – G.Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, D.Doué, Blas – Kalimuendo, Gouiri