PSG / Stade Rennais – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi soir, le PSG a surclassé le Stade Rennais dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (5-0). Beaucoup de Parisiens ont brillé sur la pelouse du Parc des Princes.

Lors de la quinzième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Stade Rennais. Après une frayeur avec un arrêt de Matvey Safonov qui a terminé sur le poteau, le PSG est parti en contre-attaque avant de voir Khvicha Kvaratskhelia réussir un magnifique enchaînement à l’entrée de la surface pour ensuite frapper du pied droit et tromper Brice Samba. L’international géorgien s’est aussi offert un doublé. Il a été l’un des meilleurs Parisiens et a réalisé sa meilleure prestation de la saison en Ligue 1. Titularisé dans les buts, Matvey Safonov a réalisé une très belle partie. Auteur de deux parades importantes, il a semblé être très serein dans ses buts. Il a également eu un jeu au pied très sûr. Titularisé dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a réalisé une très belle prestation, sa meilleure depuis plusieurs semaines. L’international français s’est montré tranchant, n’hésitant pas à prendre la profondeur. Il a été très lucide sur le premier but parisien avant de bien anticiper une mauvaise passe de Brice Samba avant de trouver Senny Mayulu qui a ensuite transmis à Khvicha Kvaratskhelia pour son doublé.

Performance XXL de Warren Zaïre-Emery

Placé dans le couloir droit de la défense du PSG, Warren Zaïre-Emery semble de plus en plus arriver à maîtriser ce poste qui est utilisé à merveille par Achraf Hakimi. Le titi parisien n’a pas hésité à apporter offensivement tout en répondant présent défensivement, arrivant à maitriser les montées de son adversaire direct. L’international français, avec l’enchaînement des matches, retrouve son niveau de jeu affiché à ses débuts sous les couleurs des Rouge & Bleu. Titulaire au poste de faux numéro 9, Senny Mayulu a encore brillé. Le titi a marqué et délivré une passe décisive pour Kvara. Il s’est montré disponible et a également échangé sa place avec Kang-in Lee pour se retrouver au milieu et aider à la construction du jeu. La charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho a aussi été performante, ne se laissant pas déborder quand les Rennais arrivaient à se projeter dans le camp du PSG.