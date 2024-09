PSG / Stade Rennais – Les notes des joueurs parisiens

Ce vendredi soir, le PSG a réalisé une très belle performance contre Rennes pour s’offrir une nouvelle victoire en Ligue 1. Bradley Barcola, Lee Kang-in ou encore Joao Neves ont brillé.

Quatre jours avant d’aller défier Arsenal en Ligue des champions, le PSG devait retrouver le gout de la victoire contre Rennes en Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait faire sans huit joueurs. Le coach parisien a tout de même aligné une équipe de qualité, qui a totalement dominé des Rennais dépassés même si les quinze dernières minutes ont été plus compliquées pour les Parisiens (3-1). Titulaire en attaque, Bradley Barcola a retrouvé son niveau du début de saison, se montrant percutant sur son côté gauche et véritable poison pour la défense rennaise. C’est lui qui a ouvert le score avec une frappe dont il a le secret, avant de voir une très belle frappe s’écraser sur le poteau, mais retomber sur la tête de Lee Kang-in, qui propulsera le ballon au fond des filets. L’international français clôturera son festival avec un nouveau but sur une offrande d’Achraf Hakimi. Sans conteste, l’homme du match. Positionné dans un rôle de numéro 9, Lee Kang-in a aussi brillé ce soir, étant partout sur le terrain et permettant au latéral marocain de monter et de se montrer dangereux, en assurant les replis défensifs.

Lucas Beraldo encore en grande difficulté

Au milieu de terrain, Joao Neves a été au niveau de son début de saison. Métronome de l’entrejeu, il était à l’origine de beaucoup d’actions du PSG, trouvant de belles passes pour ses coéquipiers. Il était également très performant dans le repli défensif. Ousmane Dembélé a aussi créé des différences, mais comme trop souvent avec lui, il a pêché dans le dernier geste. La défense centrale a aussi été très solide, dégageant de la sérénité à chaque intervention. Seul bémol de cette rencontre, la prestation de Lucas Berlado. On voit très bien que le défenseur brésilien n’est pas à l’aise au poste de latéral gauche. Il n’arrive pas à se placer et est très fébrile dans les duels. Sa prestation a aussi été ternie par un penalty provoqué pour une faute de main dans la surface. Face à Arsenal, on espère que Nuno Mendes sera apte, sinon cela pourrait être difficile sur le côté gauche de la défense parisienne.