PSG / Stade Rennais – Marquinhos laissé au repos ?

Ce dimanche, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Stade Rennais à l’occasion de la 23e journée du championnat. Et Luis Enrique pourrait se passer de son capitaine, Marquinhos.

Après un début de mois de février intense avec une rencontre tous les trois, quatre jours, le calendrier du PSG est plus calme. Suite à leur victoire face au FC Nantes (0-2) samedi dernier, les joueurs de Luis Enrique ont eu une semaine complète pour préparer la belle affiche face au Stade Rennais, ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot) à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, le coach parisien pourrait composer sans l’un de ses cadres en défense centrale. En plus des absents de longue date, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, Marquinhos pourrait aussi manquer à l’appel.

Le staff prudent avant le huitième de finale retour de C1

Touché au tendon d’Achille face aux Canaris, le capitaine du PSG n’a pas encore pu prendre part à un entraînement dans son intégralité avec ses coéquipiers. Pour la troisième fois consécutif, le Brésilien « n’a une nouvelle fois pas pu participer à l’ensemble de la séance collective au Campus PSG ce vendredi matin », rapporte L’Equipe. Son tendon est toujours douloureux et le staff ne souhaite pas prendre de risque en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad, le 5 mars prochain. « Une décision sera prise samedi, à la veille de la réception de Rennes, mais le capitaine parisien pourrait être laissé au repos dimanche », précise le quotidien sportif. Le point médical de ce samedi donnera aussi plus de précisions sur l’état physique de l’international auriverde. Cette absence de Marquinhos à la séance collective a permis au jeune défenseur Joane Gadou (17 ans) d’être présent à l’entraînement du jour au Campus PSG.