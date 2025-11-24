PSG – Statu quo en tête de la Ligue 1

Grâce à sa victoire face au Havre (3-0) samedi soir, le PSG conserve la tête de la Ligue 1 mais ses deux principaux poursuivants restent au contact.

De retour de la trêve internationale et avant la Ligue des champions, le PSG a bien abordé sa rencontre face au Havre samedi soir, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale s’est imposé tout en maîtrise face au HAC (3-0) grâce à des réalisations de Lee Kang-In, João Neves et Bradley Barcola. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de conserver leur fauteuil de leader à l’issue de cette journée.

Le trio de tête prend de la distance

Pourtant, avant ce succès, les joueurs de Luis Enrique étaient mis sous pression par les résultats de l’Olympique de Marseille et du RC Lens. Les Olympiens avaient étrillé l’OGC Nice (1-5) tandis que les Sang & Or s’étaient imposés sur la plus petite des marges dans le choc face au RC Strasbourg (1-0). Et un écart commence à se créer entre les trois premiers et le reste du classement. Bien placé il y a encore quelques semaines, l’Olympique Lyonnais traverse une période difficile avec un résultat nul et vierge face à la lanterne rouge, l’AJ Auxerre (0-0). Même constat pour l’AS Monaco, prochain adversaire du PSG en Ligue 1. Malgré le retour à la compétition de Paul Pogba, une première depuis septembre 2023, l’ASM a été giflée par le Stade Rennais (4-1). Sur un siège éjectable au début du mois, Habib Beye est parvenu à redresser son équipe, qui intègre le top 6. Grâce à sa victoire face au Paris FC (4-2), le LOSC se retrouve au pied du podium. Dans le duel des mal classés, le FC Nantes et le FC Lorient se sont quittés sur un match nul (1-1) tandis que le Stade Brestois a mis fin à la bonne série du FC Metz (3-2).

Les résultats de la 13e journée de Ligue 1

OGC Nice / Olympique de Marseille (1-5)

RC Lens / RC Strasbourg (1-0)

Stade Rennais / AS Monaco (4-1)

Paris Saint-Germain / Le Havre (3-0)

AJ Auxerre / Olympique Lyonnais (0-0)

Stade Brestois / FC Metz (3-2)

FC Nantes / FC Lorient (1-1)

Toulouse FC / Angers SCO (0-1)

LOSC / Paris FC (4-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 30 pts (+16) Olympique de Marseille – 28 pts (+21) RC Lens – 28 pts (+11) LOSC – 23 pts (+10) RC Strasbourg – 22 pts (+7) Stade Rennais – 21 pts (+5) Olympique Lyonnais – 21 pts (+3) AS Monaco – 20 pts (+0) OGC Nice – 17 pts (-5) Toulouse FC – 16 pts (+1) Angers SCO – 16 pts (-4) Paris FC – 14 pts (-5) Le Havre – 14 pts (-7) Stade Brestois – 13 pts (-6) FC Nantes – 11 pts (-7) FC Lorient – 11 pts (-12) FC Metz – 11 pts (-16) AJ Auxerre – 8 pts (-12)