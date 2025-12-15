PSG – Statu quo en tête de la Ligue 1

Leader provisoire après sa victoire sur la pelouse du FC Metz (2-3), le PSG a vu le RC Lens récupérer son fauteuil de leader suite à son succès face à l’OGC Nice.

Le PSG terminera l’année 2025 à la deuxième place de Ligue 1. Provisoirement leader après son succès sur la pelouse du FC Metz (2-3), le club de la capitale avait mis la pression sur le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Et ses deux concurrents ne se sont pas manqués lors de cette 16e journée de championnat.

Un derby PSG / PFC pour débuter 2026

Grâce à un doublé de l’ancien Parisien, Odsonne Edouard, les Sang & Or n’ont pas tremblé pour venir à bout de l’OGC Nice (2-0), qui enchaîne une neuvième défaite de rang toutes compétition confondues. En revanche, les Marseillais l’ont emporté miraculeusement face à l’AS Monaco. Après deux buts refusés pour l’ASM, les Olympiens ont marqué en fin de rencontre (1-0). Un court succès qui leur permet de suivre la cadence du PSG et du RC Lens.

Dans les autres résultats marquants de la journée, le LOSC a remporté à un match spectaculaire contre l’AJ Auxerre (3-4). De leur côté, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais se sont aussi imposés, respectivement face au Stade Brestois (3-1) et Le Havre (1-0). Le RC Strasbourg a concédé le nul sur sa pelouse face au FC Lorient (0-0). En déplacement à Angers, un FC Nantes en grande difficulté a subi une lourde défaite (4-1). Premier adversaire du PSG en 2026 (4 janvier), le Paris FC a aussi lourdement chuté à domicile face au Toulouse FC (0-3).

Les résultats de la 16e journée de Ligue 1

Angers SCO / FC Nantes (4-1)

Stade Rennais / Stade Brestois (3-1)

FC Metz / Paris Saint-Germain (2-3)

Paris FC / Toulouse FC (0-3)

Olympique Lyonnais / Le Havre (1-0)

AJ Auxerre / LOSC (3-4)

RC Lens / OGC Nice (2-0)

RC Strasbourg / FC Lorient (0-0)

Olympique de Marseille / AS Monaco (1-0)

Le classement de Ligue 1

RC Lens – 37 pts (+15) Paris Saint-Germain – 36 pts (+21) Olympique de Marseille – 32 pts (+21) LOSC – 32 pts (+13) Olympique Lyonnais – 27 pts (+6) Stade Rennais – 27 pts (+3) RC Strasbourg – 23 pts (+5) Toulouse FC – 23 pts (+5) AS Monaco – 23 pts (-1) Angers SCO – 22 pts (-1) Stade Brestois – 19 pts (-6) FC Lorient – 18 pts (-9) OGC Nice – 17 pts (-10) Paris FC – 16 pts (-8) Le Havre – 15 pts (-9) AJ Auxerre – 12 pts (-11) FC Nantes – 11 pts (-14) FC Metz – 11 pts (-20)