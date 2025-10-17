PSG / Strasbourg – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1 +), le PSG accueille le RC Strasbourg avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader à l’issue de cette 8e journée.

La 8e journée de Ligue 1 s’ouvre par un choc entre le PSG et le RC Strasbourg. Leader du championnat, le club parisien n’aura pas le droit à l’erreur s’il veut conserver son fauteuil de leader à l’issue de ce week-end. Avec un point d’avance sur l’OM et le RCSA, le champion de France en titre voudra s’imposer et préparer au mieux son déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi prochain en Ligue des champions. Pour cela, Luis Enrique a aligné une équipe remaniée au Parc des Princes.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Avant la trêve, le PSG avait concédé le match nul sur la pelouse du LOSC (1-1). Un bon résultat annoncé ici par Axel Foley, Ludo, Fox Mulder et Galhaad. Félicitations à eux !!!