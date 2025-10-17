PSG / Strasbourg – Le Parc des Princes aux couleurs d’Octobre Rose

Cette rencontre entre le PSG et le RC Strasbourg au Parc des Princes sera l’occasion de sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du sein.

Le PSG retrouve la compétition. Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le club parisien accueille le RC Strasbourg pour le choc de cette 8e journée de championnat. Et en ce mois d’octobre, le club de la capitale se mobilise pour sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du sein.

Un maillot revisité, orné du ruban rose

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, la fan-zone – qui se situe devant le Parc des Princes – va accueillir les supporters dans une ambiance dédiée à cette campagne :

Distribution de badges et rubans roses

Photocall Octobre Rose avec le Trophée de la Ligue 1 et un cadre Instagram géant

avec le Trophée de la et un cadre Instagram géant Menus solidaires Octobre Rose proposés aux buvettes (pour chaque menu acheté, 0,50 € reversé à l’AP-HP)

Sur la pelouse du Parc, les joueurs de Luis Enrique porteront un maillot domicile revisité et orné d’un ruban rose, symbole de cette cause. Le sponsor du club, Qatar Airways, a cédé exceptionnellement sa place sur le maillot pour mettre en avant ce ruban rose symbolique, renforçant ainsi l’engagement du Club. Ces tuniques seront ensuite mis aux enchères au profit de la cause. « Autre temps fort de la rencontre, l’entrée des joueurs et le coup d’envoi fictif, seront accompagnés par des femmes touchées par la maladie », précise le PSG dans un communiqué. Du côté des tribunes, un tifo géant en forme de ruban rose sera déployé dans la tribune Paris.

🃏🎀



Dans le cadre d’octobre Rose, 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗯𝗮𝗱𝗴𝗲𝘀 et 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗿𝘂𝗯𝗮𝗻𝘀 𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀 seront distribués par les Stadium Coach afin de sensibiliser au dépistage contre le cancer du sein ! #PSGRCSA ❤️💙 pic.twitter.com/Gkjwk7bvTI — PSG Fan Services (@PSGFanServices) October 17, 2025

🍔🎀



Dans le cadre d’octobre Rose et de cette rencontre face au @RCSA, découvrez un menu spécial pour cette occasion dans les buvettes du Parc des Princes ! 🎀#PSGRCSA pic.twitter.com/GXyUdN3D49 — PSG Fan Services (@PSGFanServices) October 17, 2025