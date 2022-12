Ce mercredi soir (21h00), le PSG reçoit le RC Strasbourg dans son antre du Parc des Princes. Une rencontre comptant pour la 16e journée de Ligue 1 et qui marque le retour de l’élite hexagonale après une Coupe du monde des plus haletantes.

On y est, après plus d’un mois de coupure, la Ligue 1 reprend ses droits à l’occasion de la 16e journée. Le PSG, solide leader, pourra ainsi se jauger face à un adversaire à sa portée et ce, avant un choc qui s’annonce plus qu’alléchant, en terrain hostile, face au RC Lens ce dimanche (20h45), son plus proche poursuivant au classement. Et comme on a pu s’en apercevoir lors de la séance collective Rouge & Bleu de ce mardi matin, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe particulièrement étoffé pour cette opposition face au 19e du championnat.

Kylian Mbappé et Neymar pour enchaîner

On le sait, de nombreux mondialistes ont décidé de faire leur retour anticipé à l’entraînement, taquiner la sphère afin de ne pas cogiter. C’est notamment le cas de Neymar Jr, Marquinhos, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Quatre joueurs qui figurent au sein du groupe concocté par le coach francilien pour ce match. Un groupe qui fait également la part-belle à de nombreux titis, à l’image de Ismaël Gharbi, Warren Zaire-Emery, El Chadaille Bitshiabu et, surtout, Ilyes Housni. Pour ce qui est de ce dernier, c’est la première fois qu’il prend place dans cette liste. Une juste récompense en somme pour un joueur qui ne cesse d’impressionner pour sa toute première saison avec les U19 du club de la capitale.

🛑 | Kylian Mbappé voulait revenir rapidement à l’entraînement et affiche une grosse envie de retrouver la compétition avec le PSG 🔙🏃‍♂️



Tout comme Hakimi, Neymar et Marquinhos 🤝🔥



📲 Le Parisien pic.twitter.com/jq2K4kiGAA — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 28, 2022

Alors, face au RC Strasbourg, aurons-nous la chance de voir plusieurs jeunes pousses s’octroyer du temps de jeu ? C’est une question légitime au vu de la préparation effectuée par les non-mondialistes alors que la Coupe du monde battait son plein. Christophe Galtier s’est d’ailleurs montré très satisfait des prestations de sa jeune garde. Lors des deux matches amicaux, face au Paris FC (2-1) et Quevilly-Rouen (2-0), ils ont également été nombreux à performer. Au premier plan, on pense forcément à Ismaël Gharbi. Intenable et décisif, lui qui a inscrit un but à chaque fois, il s’est montré disponible et percutant. Son pendant offensif, Ilyes Housni, buteur contre Quevilly-Rouen, a lui aussi su saisir sa chance.

Un choc face à Lens à préparer

Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, a pu grappiller quelques minutes à seulement 15 ans. Warren Zaire-Emery, El Chadaille Bitshiabu ont également réalisé de bonnes prestations. Reste que, comme stipulé un peu plus haut, Christophe Galtier aura l’embarras du choix afin d’articuler son XI titulaire. D’ailleurs, selon L’Équipe et Goal, celui-ci devrait faire confiance à ses hommes forts face aux Alsaciens ce mercredi. Neymar, Mbappé et Marquinhos sont pressentis d’entrée. Hugo Ekitike devrait compléter la ligne d’attaque. Au milieu, Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha formeraient l’entrejeu. Enfin, la défense, de gauche à droite, devrait être composée par Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos et Nordi Mukiele.

Pas de titis franciliens d’entrée donc. Le Parisien apporte toutefois une petite nuance : selon cette source, il y a une chance de voir El Chadaille Bitshiabu débuter ce soir en lieu et place de Marquinhos ou de Sergio Ramos au sein de l’arrière-garde rouge et bleu. Mais une fois qu’on a dit cela, on peut également envisager un autre scénario. Le choc qui attend les hommes de Christophe Galtier ce dimanche à Lens sera un véritable test, bien plus que l’opposition du jour. Les Sang et Or ne seront pas aisés à bouger, de surcroit à l’extérieur. Warren Zaire-Emery, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et El Chadaille Bitshiabu pourrait bien, en cas de physionomie positive ce soir, faire leur entrée en jeu assez rapidement lors du second acte afin de faire souffler les cadres. Par la suite, une autre occasion se présentera à eux contre Châteauroux en Coupe de France le 6 janvier prochain. Autant d’opportunités qui doivent leur permettre de prouver à leur coach qu’il peut résolument compter sur leurs services dans des rencontres où l’enjeu est moindre. Cela commence donc dès ce mercredi durant ce premier Boxing Day hexagonal.