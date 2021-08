PSG / Strasbourg – Les compositions officielles

Dans une ambiance de fête, notamment après les présentations des différentes nouvelles recrues dans un Parc des Princes pleins à craquer, le PSG reçoit le RC Strasbourg pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (21h, Canal+ Sport). Pour cette partie, Mauricio Pochettino doit une nouvelle fois faire sans de nombreux joueurs clés.

Le technicien argentin doit cependant composer avec ses forces en présence, voici le onze concocté par Mauricio Pochettino pour cette partie. Sans surprise, c’est un XI qui ne change pas beaucoup par rapport au précédent match. Keylor Navas débute dans le but. La charnière centrale est composée de Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe. Les côtés sont occupés par Abdou Diallo et Achraf Hakimi. Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Eric Dina Ebimbe forment le milieu de terrain. Julian Draxler, Kylian Mbappé et Mauro Icardi animeront l’attaque des Rouge & Bleu. En face, l’ancien Parisien, Kevin Gameiro, est titulaire.

La feuille de match de PSG / RC Strasbourg

Deuxième journée de Ligue 1 / Samedi 14 août 2021 à 21 heures au Parc des Princes / Diffuseur : Canal Plus Sport / Arbitre : Delajod / VAR : Leonard et Miguelgorry