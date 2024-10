PSG / Strasbourg : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG accueille le RC Strasbourg pour son retour au Parc des Princes. Et Luis Enrique a décidé de faire une revue d’effectif.

Le PSG retrouve la compétition. Ce samedi soir (21h sur DAZN), les champions de France en titre reçoivent le RC Strasbourg à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Avec trois points de retard sur le leader, l’AS Monaco, le club parisien peut reprendre la tête du championnat en cas de succès. Mais, avec une semaine importante qui arrive (PSV Eindhoven, Olympique de Marseille), Luis Enrique a décidé de laisser plusieurs cadres sur le banc comme Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé.

À lire aussi : PSG / Strasbourg – Annoncez votre pronostic

Une charnière centrale Skriniar – Beraldo, Mayulu et Doué titulaires

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est titulaire et portera le brassard de capitaine. Une défense expérimentale se dressera devant lui. Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo occuperont les couloirs tandis que la charnière centrale Milan Skriniar – Willian Pacho est alignée. Dans l’entrejeu, Senny Mayulu est associé aux Portugais Vitinha et João Neves. En attaque, Désiré Doué sera présent dans le couloir droit et Bradley Barcola sur le côté gauche. Enfin, Marco Asensio retrouvera son rôle de faux numéro 9.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Strasbourg Alsace

8e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : François Boudikian et Julien Aube – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Benoît Bastien et Mathieu Grosbost

Le XI du PSG : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Skriniar, Pacho, Beraldo – J.Neves, Vitinha, Mayulu – Doué, Asensio, Barcola Remplaçants : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Zague, Ruiz, Lee Kang-In, Dembélé, Mbaye

: Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Skriniar, Pacho, Beraldo – J.Neves, Vitinha, Mayulu – Doué, Asensio, Barcola Le XI du RC Strasbourg : Petrovic – M.Sarr, Mwanga, Sylla – Senaya, H.Diarra (c), Santos, Moreira – Bakwa, Emegha, Nanasi Remplaçants : Johnsson, Sobol, Sow, Gomis, Diong, Lemaréchal, Messi, Ouattara, Mara

: Petrovic – M.Sarr, Mwanga, Sylla – Senaya, H.Diarra (c), Santos, Moreira – Bakwa, Emegha, Nanasi