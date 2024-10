PSG / Strasbourg : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du RC Strasbourg. Et pour ce match, Luis Enrique devrait opérer une large revue d’effectif.

Après cette trêve internationale d’octobre, le PSG retrouve la compétition ce samedi soir. À cette occasion, les champions de France reçoivent – au Parc des Princes – le RC Strasbourg (21h sur DAZN), à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Si les Rouge & Bleu restent sur un match nul face à Nice (1-1) avant la coupure internationale, ils auront l’occasion de revenir à hauteur de l’AS Monaco, tenu en échec par le LOSC ce vendredi (0-0). Pour cela, il faudra s’imposer face au RCSA, battu à une seule reprise cette saison.

Une charnière centrale Skriniar – Beraldo ?

Mais avec le calendrier intense qui arrive, avec notamment les matches face au PSV Eindhoven et l’Olympique de Marseille dès la semaine prochaine, Luis Enrique pourrait être tenté de faire une large revue d’effectif ce samedi soir. Pour L’Equipe de nombreux cadres seront laissés au repos comme Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé. Ainsi, une défense inédite pourrait voir le jour avec une charnière centrale Lucas Beraldo – Milan Skriniar, Warren Zaïre-Emery positionné comme latéral droit et Nuno Mendes à gauche. L’occasion aussi pour Fabian Ruiz d’intégrer l’entrejeu aux côtés de João Neves et Vitinha. En attaque, Lee Kang-In pourrait occuper le couloir droit et Bradley Barcola le côté gauche. Enfin, Marco Asensio devrait être utilisé dans une position de faux numéro 9. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ identique, à une exception près, l’intégration de Désiré Doué dans l’entrejeu en lieu et place de Fabian Ruiz.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Skriniar, Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Asensio, Barcola

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Skriniar, Beraldo, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, D.Doué – Lee, Asensio, Barcola

Le XI probable de Strasbourg : Petrovic – M.Sarr, Sow, Sylla – Senaya, H.Diarra (c), Santos, Moreira – Bakwa, Emegha, Nanasi

Les compositions probables de PSG / Strasbourg (L’Equipe)