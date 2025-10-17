PSG / Strasbourg – Les notes des joueurs parisiens

Pour son retour sur les terrains, le PSG a offert un beau spectacle à ses supporters avec ce nul prolifique (3-3). Warren Zaïre-Emery a brillé alors que la défense centrale a été en difficulté.

Le PSG a joué le premier de ses sept matches avant la nouvelle trêve internationale ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – contre Strasbourg en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Pour ce choc entre le leader et le troisième du championnat, Luis Enrique avait décidé de faire un turnover. Warren Zaïre-Emery était titulaire et capitaine dans un rôle hybride attribué habituellement à Achraf Hakimi. Et le titi parisien a été le meilleur joueur du PSG dans ce match. Présent défensivement, il n’a pas hésité à se projeter et à apporter le surnombre pour tenter de déstabiliser la défense strasbourgeoise. Il a réalisé son meilleur match de la saison et de ces derniers mois. Placé dans le couloir droit de la défense, Senny Mayulu a été dans la ligné de ces dernières sorties. Le numéro 24 du PSG a ponctué sa bonne performance avec le but égalisateur, lui qui a repris de la tête une de ses tentatives repoussée par le gardien alsacien.

Une charnière centrale en grande difficulté

Alignés en défense centrale, Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo ont beaucoup souffert contre Joaquin Panichelli, qui a pris le dessus sur les deux défenseurs du PSG sur ses deux buts du soir. Dans les duels, au sol comme aériens, ils ont souvent été devancés par l’attaquant argentin. Malgré son but sur penalty, Gonçalo Ramos a encore de grandes difficultés à exister lors de cette rencontre. L’international portugais a très peu été trouvé. Il s’est également procuré peu d’occasions, avec notamment une frappe trop molle facilement captée par le gardien alsacien. Dans les buts, malgré un magnifique double arrêt quelques minutes après l’ouverture du score de Bradley Barcola, Lucas Chevalier n’a pas été irréprochable sur le but de Diego Moreira, qui a pratiquement raté sa frappe. L’ancien Lillois est un peu en difficulté ces dernières semaines et doit encore se faire à l’idée qu’il est le gardien du PSG, un métier totalement différent de ce qu’il a connu à Lille.