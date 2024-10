PSG / Strasbourg : les notes des Parisiens

Ce samedi soir, le PSG a retrouvé son fauteuil de leader après sa victoire face au RC Strasbourg. Malgré une équipe remaniée, plusieurs Parisiens ont répondu présents.

Le PSG a parfaitement saisi le faux pas de l’AS Monaco ce vendredi (match nul 0-0 face au LOSC). Pour espérer retrouver leur fauteuil de leader, les Rouge & Bleu devaient s’imposer face au RC Strasbourg. Mais avec les échéances à venir et un retour de trêve internationale exténuant pour certains cadres, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif.

Skriniar performant, Beraldo dans le dur, Barcola et Mayulu impressionnent

Malgré une équipe remaniée, les Parisiens ont montré un beau visage ce samedi soir au Parc des Princes avec un succès sur le score de 4-2 face au RCSA. Et plusieurs Parisiens ont su se mettre en évidence. Assez décevant depuis son début d’aventure au PSG, Milan Skriniar a livré une prestation solide dans le rôle d’axial droit en charnière centrale. Le Slovaque a su se montrer solide et a réalisé plusieurs interventions défensives décisives. Dans l’entrejeu, Senny Mayulu a parfaitement rendu la confiance donnée par Luis Enrique. En plus de son premier but en pro, le Titi a été dans le bon tempo du match et était proche à quelques reprises d’un double.

Autre satisfaction, la performance de João Neves, qui a délivré sa 6e passe décisive cette saison. De son côté, Bradley Barcola a confirmé son nouveau statut cette saison. Véritable poison à chacune de ses actions, le Parisien a conclu sa prestation XXL d’un nouveau but, son 7e en Ligue 1. Au rayon des mauvaises performances du soir, Lucas Beraldo continue de décevoir dans ce rôle de latéral gauche inadapté à son profil. Titulaire, Désiré Doué a montré des bonnes choses mais manque encore de constance sur la durée d’un match.

Les notes du PSG : Donnarumma 5 – WZE 4.5 ; Skriniar 6 ; Pacho 5.5 ; Beraldo 1.5 – Vitinha 5 ; Névés 6 ; Mayulu 6 – Barcola 6.5 ; Asensio 5.5 ; Doué 5.5