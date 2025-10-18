PSG / Strasbourg – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG et le RC Strasbourg ont offert un beau spectacle en ouverture de la 8e journée de Ligue 1 (3-3). Si quelques Parisiens retrouvent des sensations, d’autres continuent de décevoir.

Pour son match post-trêve internationale, Luis Enrique a décidé de faire tourner dans les grandes largeurs son effectif avant la rencontre de Ligue des champions face au Bayer Leverkusen mardi prochain. Et dans ce choc du championnat face au RC Strasbourg, les deux équipes ont offert un très beau spectacle avec un nul prolifique (3-3).

Zaïre-Emery en forme, Beraldo déçoit encore

Dans cette rencontre à rebondissements, le capitaine du soir Warren Zaïre-Emery a brillé. Le Titi obtient la note de 7/10 dans L’Equipe. « Installé en sentinelle, le capitaine a été – de loin – le meilleur Parisien. Impactant dans le duel, saignant dans ses prises de balles, il a amené un volume de courses assez considérable. Il a sans cesse tenté d’amener de la vitesse et de la verticalité au jeu parisien. Lui a tenté d’écoper face à la maîtrise alsacienne. Il est l’auteur de bons retours. Et si son rappel en Espoirs et sa prise de paroles publique l’avaient libéré ? » En revanche, la défense parisienne a grandement souffert à l’image de Lucas Beraldo, une nouvelle fois décevant. « Le défenseur montre toujours une qualité de passe très intéressante à la relance _ son long ballon pour Désiré Doué avant le penalty en est un exemple (57e) _, mais il a trop souffert dans ses duels défensifs face à Panichelli. En bientôt deux ans, le Brésilien affiche encore les mêmes limites. Remplacé par Willian Pacho (61e) », analyse le quotidien sportif, qui lui octroie la pire du note du match (3/10) avec Ibrahim Mbaye : « Il a mieux fini – à gauche – qu’il n’a commencé – à droite. Pour sa cinquième titularisation de la saison en L1, la troisième d’affilée, il a été longtemps été d’une discrétion absolue. Sa première action intéressante est intervenue à la 53e minute sur un centre à destination de Ramos. Des efforts défensifs louables. »

De retour à la compétition après plus d’un mois d’absence, Désiré Doué a livré une partition contrastée et récolte la note de 5/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Le numéro 14 a alterné le meilleur et le pire pour son retour. Il sert d’appui pour délivrer à Barcola la balle de l’ouverture du score (6e) et décroche un pénalty précieux (56e). Mais il est coupable de laisser son frère Guela centrer sans opposition sur l’égalisation (27e) et offre ensuite un cadeau à Moreira sur le deuxième but alsacien. » Titularisé au poste de latéral droit, Senny Mayulu continue de marquer des points. « À nouveau statut, nouvelles responsabilités. Senny Mayulu a, après avoir été aligné en pointe, débuté en tant que latéral droit. S’il n’a pas hésité à apporter le surnombre au milieu et même à frapper au but, son apport est d’abord resté neutre, jusqu’à ce décalage de Lee et une égalisation en deux temps décrochée à l’abnégation (79e) », complimente le quotidien francilien qui lui donne la note de 6/10. Le quotidien Le Parisien met également en avant le match de Lee Kang-In (6/10) : « Le Coréen a cette singularité de bouger énormément, d’être précieux dans les petits espaces pour conserver le ballon, servir de relais et appuyer les décalages. C’est d’ailleurs dans ce rôle, après avoir été servi par Zabarnyi, qu’il décale Mayulu dans la surface pour l’égalisation (79e). Pas en réussite sur sa frappe du gauche renvoyée par le poteau (71e). »

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Mayulu 5, Zabarnyi 4, Beraldo 3, L.Hernandez 4 – Lee 4, Zaïre-Emery 7, Doué 5 – Mbaye 3, G.Ramos 4, Barcola 5 / Luis Enrique 4 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 4.5 – Mayulu 6, Zabarnyi 4.5, Beraldo 4.5, L.Hernandez 4.5 – Lee 6, Zaïre-Emery 7, Doué 5 – Mbaye 4.5, G.Ramos 4, Barcola 5.5