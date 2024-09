Au cours de ce mercato estival 2024, le PSG a multiplié les pistes pour son attaque. Sur l’aile gauche ou dans l’axe, la volonté des dirigeant parisiens de renforcer le secteur offensifs semblait être une priorité, notamment depuis le départ acté de Kylian Mbappé. Le marché des transferts à fermé ses portes, et Luis Enrique n’a enregistré aucun renfort. La confiance et la responsabilisation seront donc les seules recrues offensives.

La saison passée, Kylian Mbappé a inscrit 44 buts et délivré 10 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions. Un bilan statistique exceptionnel qui a largement permis au PSG de remporter des matchs et réaliser une belle saison. Ainsi, une fois le départ acté de l’attaquant de l’Equipe de France, toutes les réflexions des supporters, suiveurs et observateurs du club de la capitale tournaient autour du mercato. En plus du départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG, la méforme de Randal Kolo Muani et le niveau affiché par l’ancien de l’Eintracht Francfort pesaient dans la balance afin d’espérer un ou deux nouveaux éléments offensifs. Ainsi, les noms de Victor Osimhen, Khicha Kvaratskhelia, Nico Williams, Jadon Sancho, Ademola Lookman ou encore Julian Alvarez ont été liés au Paris Saint-Germain. Le marché des transferts a fermé ses portes et le PSG ne compte aucune recrue offensive, l’été où Kylian Mbappé plie bagage. Un problème ? Aucun problème : « Je crois qu’on a fait un très bon mercato. On s’est renforcés, avec un joueur par ligne. Je suis plus que satisfait. Nous savions que ce serait un mercato difficile, c’est pour toutes les équipes pareil. Nous avons déjà une très bonne équipe car la saison dernière on s’était bien renforcés. On cherche à développer ce projet« , a déclaré Luis Enrique en conférence de presse avant la troisième journée de Ligue 1 remportée 1-3 sur le terrain du LOSC. S’il est satisfait du mercato estival 2024 du PSG, le technicien espagnol a également fait part de sa satisfaction quant à son secteur offensif, évoquant la polyvalence des uns et des autres.

Qui est le numéro 9 du PSG ?

Le côté gauche occupé par Bradley Barcola, le droit par Ousmane Dembélé, la véritable interrogation concerne le poste d’avant-centre. S’il a réussi sa seconde partie de saison en 2023/2024, Gonçalo Ramos n’a pour autant pas l’étiquette d’une assurance tous risque, et Randal Kolo Muani peine à faire le plein de confiance sous les cieux parisiens. Ainsi, un numéro neuf semblait manquer à Luis Enrique. Toutefois, l’avènement de Marco Asensio dans ce rôle pourrait faire office de réponse. En ce début de saison, ce dernier compte un but et une passe décisive en trois journées de Ligue 1. L’Espagnol, habile balle au pied, doté d’une bonne vision du jeu et plutôt efficace devant le but, coche toutes les cases pour évoluer dans l’axe de l’attaque parisienne, faire le lien entre le milieu et l’attaque et parfaitement s’intégrer à un système mis en place par Luis Enrique. Les copies rendues par l’ancien du Real Madrid sur les trois premières journées de Ligue 1 imagent parfaitement l’idée de le voir occuper ce rôle d’axial de l’attaque du PSG cette saison dans le rôle de « faux neuf », illustré par sa heatmap face au LOSC, sur laquelle le numéro 11 parisien occupe davantage le cœur du jeu que la surface adverse.

Heatmap de Marco Asensio vs LOSC (01/09/2024) Image : Sofascore

Un désaveu pour Randal Kolo Muani ? Malgré le discours de façade de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain était bien à la recherche d’un avant-centre et l’ancien sélectionneur de La Roja a confirmé l’information en conférence de presse, en parlant de prix trop onéreux lorsqu’il a été interrogé sur l’absence de recrutement à ce poste : « Satisfait ? Non, très satisfait. Le mercato est ce qu’il est. On voulait recruter des joueurs mais leur prix, énorme, n’avait pas de sens. J’ai des gardiens, des défenseurs, des milieux et des attaquants. Maintenant il s’agit de développer leur potentiel« . Une déclaration qui, comme le fait de voir Marco Asensio plutôt que Randal Kolo Muani occuper ce poste en ce début de saison, est un élément de réponse quant à l’importance et la confiance que Luis Enrique accorde à l’attaquant français.

La blessure prématurée de Gonçalo Ramos aurait pu rebattre les cartes dans les derniers instants du mercato, mais le PSG n’a là aussi pas bougé. L’absence du Portugais est estimée à trois mois après son opération de la cheville. A son retour, outre l’aspect physique, l’ancien du SL Benfica pourrait ne pas retrouver une place de titulaire. En effet, malgré les efforts qu’il peut fournir sur le terrain, sous pression comme face au Borussia Dortmund la saison passée en demi-finale de Ligue des Champions, Gonçalo Ramos pourrait afficher des limites, là où l’expérience de Marco Asensio pourrait faire la différence. Par ailleurs, techniquement, l’Espagnol reste supérieur au Portugais. Dans ce contexte et dans l’attente d’autres fenêtre du marché des transferts, Marco Asensio semble avoir une voie royale afin d’être le titulaire ou l’option numéro 1 pour le poste d’avant-centre, avec un rôle de « faux neuf ». Avec l’avènement à sa gauche de Bradley Barcola, et une prise de responsabilité d’Ousmane Dembélé, l’ancien du Real Madrid pourrait rendre la confiance que Luis Enrique pourrait lui accorder cette saison 2024/2025.