Ce vendredi soir (21h sur DAZN), le PSG accueille – au Parc des Princes – le Toulouse FC en Ligue 1 avec pour objectif de confirmer sa place de leader.

Le PSG retrouve la compétition. Après une quinzaine de jours dédiée à la trêve internationale, les joueurs de Luis Enrique affrontent ce vendredi soir le Toulouse FC à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Privé de plusieurs éléments, le technicien espagnol pourra tout de même aligner une équipe compétitive avant de penser au déplacement sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions.

Et à deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les Parisiens et Toulousains ? Partagez votre pronostic dans la rubrique commentaires ci-dessous. Avant la coupure internationale, le PSG s’était facilement imposé sur la pelouse de l’Angers SCO (2-4) en Ligue 1. Et aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.