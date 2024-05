PSG / TFC – Le groupe parisien sans plusieurs cadres

Ce soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Ce dimanche matin, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Le PSG va fouler la pelouse du Parc des Princes pour la dernière fois de la saison ce soir avec la réception de Toulouse dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. À l’issue de cette rencontre, les Parisiens recevront le trophée de champion de France, remporté il y a 15 jours. Ce sera aussi le dernier match de Kylian Mbappé et Keylor Navas au Parc. Emblématique speaker des Rouge & Bleu, Michel Montana va aussi animer son dernier match dans l’antre parisienne. Ce dimanche matin, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Nuno Mendes, Zaïre-Emery et Vitinha absents

Le coach du PSG pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Lucas Hernandez, gravement blessé contre le Borussia Dortmund, Presnel Kimpembe, absent de longue date, et Sergio Rico, qui revient à peine au Campus PSG sont absents, tout comme Nuno Mendes, certainement préservé, lui qui est revenu sur les terrains en février après dix mois d’absence. Warren Zaïre-Emery et Vitinha ne figurent pas non plus dans la convocation. À noter les présences de Senny Mayulu et Yoram Zague dans la liste concoctée par Luis Enrique.

Le groupe du PSG pour Toulouse