PSG / TFC : Le match d’Achraf Hakimi à la loupe

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (2-1) face au TFC au Parc des Princes. Menés au score, les hommes de Christophe Galtier ont pu compter sur un Achraf Hakimi en grande forme, auteur d’un but et une passe décisive afin de venir à bout des Toulousains. En l’absence de Mbappé et Neymar, le Marocain a assumé ses responsabilités.

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2021, Achraf Hakimi a souvent été pointé du doigt pour une certaine irrégularité. Parfois méconnaissable en comparaison avec ses performances passées au Borussia Dortmund, à l’Inter Milan ou encore avec l’équipe nationale du Maroc, le numéro 2 du PSG semble retrouver son niveau petit à petit et prendre plus d’importance dans les rangs des Rouge & Bleu, sur et en dehors des terrains. Le nouveau visage d’Hakimi sous les cieux parisiens est à noter depuis son retour de la Coupe du Monde 2022, et ne peut-être mieux imagé que par sa copie rendue face au Toulouse Football Club. Une rencontre au cours de laquelle le demi finaliste du Mondial au Qatar a été l’auteur d’un magnifique but pour recoller au score, avant d’être crédité de la passe décisive pour Leo Messi qui redonnera l’avantage aux Parisiens. Il est également intéressant d’observer l’attitude changeante d’Achraf Hakimi sur la pelouse. Dans son attitude corporelle, l’international marocain semble s’imposer davantage et cela porte ses fruits. En effet, hier face au TFC, le jeu du Paris Saint-Germain a penché sur le côté droit, tant le latéral était servi et pesant pour le bloc adverse. Un fait parfaitement imagé par les 97 ballons touchés par Hakimi, un total qui en fait le joueur ayant touché le plus de ballon hier au Parc des Princes.

Un des premiers éléments de réponse à ce changement de visage pour le joueur formé au Real Madrid a été apporté par Christophe Galtier en conférence de presse, au sortir de cette 22e journée de Ligue 1 Uber Eats : « Le fait qu’on soit dans une défense à quatre lui permet d’arriver lancer, de partir de plus loin. C’est un joueur très offensif même s’il défend de mieux en mieux et très bien. Il a une relation privilégiée avec Leo depuis quelques matches. Il sort d’une très grande Coupe du Monde, au cours de laquelle il a été élu meilleur joueur africain. Il est en pleine confiance, on est très heureux de l’avoir à ce niveau-là« . Le technicien français souligne l’aspect défensif dans le jeu de son latéral à juste titre, puisque le joueur a disputé 11 duels face à Toulouse et en a remporté 8. Il est avec Danilo Pereira, le joueur qui présente le meilleur ratio dans ce domaine.

Le plein de confiance pour mieux repartir ?

Si le coach du PSG a souligné un système tactique qui conviendrait mieux à Achraf Hakimi, le principal intéresse a également répondu aux questions des journalistes présents dans les couloirs du Parc des Princes sur ce nouveau visage : « Je suis content de bien commencer l’année. J’espère continuer comme ça. Lors de la Coupe du Monde j’ai pris beaucoup de confiance. J’espère continuer comme ça et jouer mon jeu comme je le fait avec le Maroc« . Son magnifique but, inscrit de son mauvais pied et qui nécessitait par définition une prise de risque, est une preuve de cette confiance dont il parle. Le numéro 2 du Paris Saint-Germain s’est également dit « plus libéré« . Reste à savoir si le système à quatre défenseurs le libère davantage, ou l’absence des éléments forts offensifs y est également pour quelque chose.

Image : Instagram @achrafhakimi

En championnat, Achraf Hakimi est désormais le joueur le plus décisif du club de la capitale derrière la MNM avec 4 buts et 3 passes décisives. Dans ce mois de février on ne peut plus important pour le reste de la saison du PSG, le Marocain n’aurait pas pu choisir un moment plus opportun afin de retrouver son meilleur niveau.